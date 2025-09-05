Компенсація за спожиті комунальні послуги для УБД — що буде з пільгами з жовтня

Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні учасники бойових дій (УБД) та їхні родини мають право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг. В жовтні, з початком опалювального сезону, вони зможуть отримати компенсацію за витрати на опалення.

Які комунальні пільги гарантує держава УБД

Згідно із законом "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій отримують 75% знижку на оплату:

палива, якщо житло не підключене до централізованого опалення;

житла — у межах 21 кв. м на кожного зареєстрованого мешканця та додатково 10,5 кв. м на сім’ю;

комунальних послуг — газу, електроенергії, водопостачання, каналізації, вивезення сміття, скрапленого газу (у межах встановлених норм).

Пільга поширюється й на членів родини, які проживають разом з ветераном: чоловіка чи дружину, дітей до 18 років, непрацездатних батьків та інших осіб, визначених законом.

Як оформити пільги та що зміниться для УБД у жовтні

Знижка не надається автоматично після отримання статусу УБД. Для оформлення потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. Пільги нараховуються у грошовій формі у виді відшкодування.

Спочатку пільговик сплачує повну вартість житлово-комунальних послуг, а після цього Пенсійний фонд повертає частину витрат. Варто також пам'ятати, що наявність заборгованості може стати підставою для припинення виплат.

За замовчуванням Пенсійний фонд відкриває рахунок в "Ощадбанку", на який надходять компенсаційні виплати. Якщо пільговик хоче отримувати гроші на рахунок в іншому банку, необхідно подати відповідну заяву.

З жовтня пільговики отримуватимуть компенсацію ще й за опалення. Це відбувається після офіційного старту опалювального сезону, який визначається постановою Кабінету Міністрів.

Традиційно опалювальний сезон стартує близько 15 жовтня, однак місцева влада може змінювати дати залежно від погодних умов. Тепло починають подавати, якщо середньодобова температура протягом трьох діб поспіль опускається до +8°C або нижче.

Раніше ми писали, що українським громадянам доступні два різновиди підтримки для сплати комунальних рахунків. У 2025 році це пільги на оплату послуг житлово-комунального господарства та житлові субсидії.

Також ми розповідали, що під час воєнного стану в Україні діє заборона на підвищення тарифів на газ і теплопостачання. Вартість опалення квартир, як і раніше, залежить від температури повітря на вулиці та наявності встановленого лічильника тепла.