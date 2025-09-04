Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Комуналка у вересні — що буде з субсидіями українців осінню

Комуналка у вересні — що буде з субсидіями українців осінню

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 05:45
Субсидії українців з вересня — чи зросте сума та кому можуть скасувати виплати
Жінка тримає гроші та комунальну платіжку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці можуть отримувати два види фінансової допомоги для покриття комунальних витрат. Це пільги на оплату житлово-комунальних послуг або житлової субсидії

Про те, чи зміниться розмір житлових субсидій у вересні та чим цей вид виплат відрізняється від пільг, пояснили в Пенсійному фонді України.

Реклама
Читайте також:

Що таке житлова субсидія та яким буде її розмір у вересні

Житлова субсидія є цільовою державною допомогою, призначеною для громадян, які не мають змоги самостійно оплачувати комунальні послуги. Розмір субсидії визначається індивідуально, враховуючи майновий та матеріальний стан домогосподарства. Субсидії надаються на два періоди: 

  • опалювальний — з 1 жовтня по 30 квітня;
  • неопалювальний — з 1 травня по 30 вересня.

Оскільки неопалювальний сезон все ще триває, розмір допомоги у вересні залишатиметься на рівні попередніх місяців.

Хто може оформити субсидію

Оформити субсидію можуть особи, зареєстровані у житловому приміщенні або люди, які фактично проживають у помешканні на умовах оренди, навіть якщо вони там не зареєстровані. Також подати заяву на виплати можуть: 

  1. Індивідуальні забудовники, чиї будинки ще не введені в експлуатацію, але яким нараховують плату за комунальні послуги.
  2. Внутрішньо переміщені особи, які проживають у житловому приміщенні без офіційної реєстрації та договору оренди.
  3. Неповнолітні діти, що залишилися без піклування батьків, а також недієздатні особи працездатного віку під опікою, за заявою законного представника. 

Документи для оформлення субсидії подаються до територіальних органів ПФУ. Важливо знати, що субсидію можуть припинити надавати. Основною причиною для відмови є наявність простроченої заборгованості за комунальні послуги, що перевищує три місяці та становить понад 680 гривень (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). 

Однак, якщо заборгованість погашена, реструктуризована або оскаржується в судовому порядку, право на отримання субсидії зберігається. 

Чим субсидія відрізняється від комунальних пільг

Субсидія призначається домогосподарствам, середньомісячний сукупний дохід яких за попередні шість місяців, розрахований на одного члена сім'ї, не перевищує 4 240 гривень. Пільги ж надаються на основі соціального статусу отримувача, без прив'язки до доходів домогосподарства.

Раніше ми писали, що в Україні плануються зміни щодо використання пільг на комунальні послуги. Громадяни, які отримують допомогу, повинні будуть витрачати ці кошти виключно на оплату фактично спожитих комунальних послуг.

Також ми розповідали, що у вересні більшості отримувачів субсидій продовжить надходити допомога без подання нових документів, за умови відсутності змін у складі сім'ї чи майнового стану родини. У разі таких змін, необхідно протягом місяця повідомити про це Пенсійний фонд.

комунальні послуги субсидії виплати пільги соціальний захист
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації