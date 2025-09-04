Субсидії українців з вересня — чи зросте сума та кому можуть скасувати виплати

Жінка тримає гроші та комунальну платіжку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці можуть отримувати два види фінансової допомоги для покриття комунальних витрат. Це пільги на оплату житлово-комунальних послуг або житлової субсидії.

Про те, чи зміниться розмір житлових субсидій у вересні та чим цей вид виплат відрізняється від пільг, пояснили в Пенсійному фонді України.

Що таке житлова субсидія та яким буде її розмір у вересні

Житлова субсидія є цільовою державною допомогою, призначеною для громадян, які не мають змоги самостійно оплачувати комунальні послуги. Розмір субсидії визначається індивідуально, враховуючи майновий та матеріальний стан домогосподарства. Субсидії надаються на два періоди:

опалювальний — з 1 жовтня по 30 квітня;

неопалювальний — з 1 травня по 30 вересня.

Оскільки неопалювальний сезон все ще триває, розмір допомоги у вересні залишатиметься на рівні попередніх місяців.

Хто може оформити субсидію

Оформити субсидію можуть особи, зареєстровані у житловому приміщенні або люди, які фактично проживають у помешканні на умовах оренди, навіть якщо вони там не зареєстровані. Також подати заяву на виплати можуть:

Індивідуальні забудовники, чиї будинки ще не введені в експлуатацію, але яким нараховують плату за комунальні послуги. Внутрішньо переміщені особи, які проживають у житловому приміщенні без офіційної реєстрації та договору оренди. Неповнолітні діти, що залишилися без піклування батьків, а також недієздатні особи працездатного віку під опікою, за заявою законного представника.

Документи для оформлення субсидії подаються до територіальних органів ПФУ. Важливо знати, що субсидію можуть припинити надавати. Основною причиною для відмови є наявність простроченої заборгованості за комунальні послуги, що перевищує три місяці та становить понад 680 гривень (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Однак, якщо заборгованість погашена, реструктуризована або оскаржується в судовому порядку, право на отримання субсидії зберігається.

Чим субсидія відрізняється від комунальних пільг

Субсидія призначається домогосподарствам, середньомісячний сукупний дохід яких за попередні шість місяців, розрахований на одного члена сім'ї, не перевищує 4 240 гривень. Пільги ж надаються на основі соціального статусу отримувача, без прив'язки до доходів домогосподарства.

Раніше ми писали, що в Україні плануються зміни щодо використання пільг на комунальні послуги. Громадяни, які отримують допомогу, повинні будуть витрачати ці кошти виключно на оплату фактично спожитих комунальних послуг.

Також ми розповідали, що у вересні більшості отримувачів субсидій продовжить надходити допомога без подання нових документів, за умови відсутності змін у складі сім'ї чи майнового стану родини. У разі таких змін, необхідно протягом місяця повідомити про це Пенсійний фонд.