Комунальні пільги — що хоче змінити уряд і кого це торкнеться

Людина тримає гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні хочуть встановити нові правила для отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Кошти, що надаються пільговим категоріям громадян, потрібно буде щомісяця використовувати лише на оплату фактично спожитих комунальних послуг.

Про те, які зміни готують для отримувачів пільг та з чим це пов'язано, зазначається в законопроєкті №13635.

Реклама

Читайте також:

Для яких категорій пільговиків готують зміни

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який має посилити контроль за грошима, отриманими у вигляді пільг. Під дію закону потраплять:

військові та звільнені зі служби, які отримали інвалідність під час виконання обов’язків;

члени їхніх сімей, а також родини загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців;

учасники війни та інші особи, які мають право на пільги для оплати комунальних послуг.

У законодавстві з’являться уточнення, що ці категорії громадян зобов’язані витрачати державну допомогу виключно на оплату рахунків за житло та комунальні послуги.

Навіщо запроваджують обмеження

В Міністерстві соціальної політики пояснюють, що щороку держава витрачає на підтримку громадян у сфері ЖКП щонайменше 40 млрд грн. У проєкті бюджету на 2025 рік закладено понад 19 млрд грн на пільги та понад 22 млрд грн на субсидії.

Всі ці виплати проводяться готівкою через Пенсійний фонд, але значна частина пільговиків витрачає ці кошти на інші потреби, а не на комунальні послуги.

Станом на 1 лютого 2025 року борг пільгових категорій перед постачальниками комунальних послуг досяг 817,4 млн грн. Найбільші борги зафіксовані у таких сферах:

електроенергія — 76,2 млн грн (9,3%);

газопостачання — 154,9 млн грн (18,9%);

централізоване опалення — 302,7 млн грн (37,03%).

За останні пів року, порівняно з 1 серпня 2024 року, заборгованість зросла майже на 85 млн грн.

Чим пільги відрізняються від субсидій

Пільги надаються залежно від статусу особи (наприклад, військовослужбовець, ветеран, ліквідатор аварії на ЧАЕС), тоді як субсидії призначаються виходячи з доходів сім’ї, незалежно від статусу.

Для отримувачів субсидій вже діє норма, при якій не можна мати боргів за комунальні послуги або потрібно мати угоду про реструктуризацію. Для пільговиків такої вимоги досі не було, тому уряд планує закріпити її на рівні закону.

Раніше ми писали, що деяких українських ФОПів звільнили від податків, якщо їх мобілізували під час воєнного стану. Такі пільги також стосуються військовослужбовців-контрактників.

Також ми розповідали, що дружини учасників бойових дій має право на соціальні пільги, передбачені законом. Вони покликані підтримати сім’ї військових та відзначити їхній внесок у безпеку країни, однак не всі знають, які саме гарантії їм належать.