Коммунальные льготы — что хочет изменить правительство и кого это коснется

Человек держит деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине хотят установить новые правила для получателей льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средства, предоставляемые льготным категориям граждан, нужно будет ежемесячно использовать только на оплату фактически потребленных коммунальных услуг.

О том, какие изменения готовят для получателей льгот и с чем это связано, отмечается в законопроекте №13635.

Реклама

Читайте также:

Для каких категорий льготников готовят изменения

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект, который должен усилить контроль за деньгами, полученными в виде льгот. Под действие закона попадут:

военные и уволенные со службы, которые получили инвалидность при исполнении обязанностей;

члены их семей, а также семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих;

участники войны и другие лица, имеющие право на льготы для оплаты коммунальных услуг.

В законодательстве появятся уточнения, что эти категории граждан обязаны тратить государственную помощь исключительно на оплату счетов за жилье и коммунальные услуги.

Зачем вводят ограничения

В Министерстве социальной политики объясняют, что ежегодно государство тратит на поддержку граждан в сфере ЖКУ не менее 40 млрд грн. В проекте бюджета на 2025 год заложено более 19 млрд грн на льготы и более 22 млрд грн на субсидии.

Все эти выплаты проводятся наличными через Пенсионный фонд, но значительная часть льготников тратит эти средства на другие нужды, а не на коммунальные услуги.

По состоянию на 1 февраля 2025 года долг льготных категорий перед поставщиками коммунальных услуг достиг 817,4 млн грн. Наибольшие долги зафиксированы в таких сферах:

электроэнергия — 76,2 млн грн (9,3%);

газоснабжение — 154,9 млн грн (18,9%);

централизованное отопление — 302,7 млн грн (37,03%).

За последние полгода, по сравнению с 1 августа 2024 года, задолженность выросла почти на 85 млн грн.

Чем льготы отличаются от субсидий

Льготы предоставляются в зависимости от статуса лица (например, военнослужащий, ветеран, ликвидатор аварии на ЧАЭС), тогда как субсидии назначаются исходя из доходов семьи, независимо от статуса.

Для получателей субсидий уже действует норма, при которой нельзя иметь долгов за коммунальные услуги или нужно иметь соглашение о реструктуризации. Для льготников такого требования до сих пор не было, поэтому правительство планирует закрепить его на уровне закона.

Ранее мы писали, что некоторых украинских ФЛП освободили от налогов, если их мобилизовали во время военного положения. Такие льготы также касаются военнослужащих-контрактников.

Также мы рассказывали, что жены участников боевых действий имеет право на социальные льготы, предусмотренные законом. Они призваны поддержать семьи военных и отметить их вклад в безопасность страны, однако не все знают, какие именно гарантии им полагаются.