Субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 — хто може втратити виплати

Жінка рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

В Україні існують обставини, через які громадяни можуть втратити право на субсидію. Це може статися у випадку переїзду, здійснення значних покупок, накопичення великих депозитів, подання неправдивої інформації чи смерті одержувача. Щоб уникнути проблем, варто завчасно інформувати Пенсійний фонд про будь-які зміни у складі сім’ї або майновому становищі.

Про те, за яких обставин українцям можуть анулювати субсидію на опалювальний сезон 2025-2026 років, нагадали у Пенсійному фонді України.

Реклама

Читайте також:

Через які причини українцям можуть скасувати виплату субсидії

Зазвичай перед початком опалювального сезону субсидії більшості одержувачів перераховують автоматично. Водночас ця процедура не означає, що допомога гарантовано залишиться — є кілька факторів, які можуть стати підставою для скасування виплат. Основні причини втрати субсидії:

Зміна місця проживання: якщо людина переїхала й не надала нову адресу, нарахування допомоги автоматично припиняється. Тому будь-які зміни варто відразу фіксувати у ПФУ. Дорогі покупки чи придбання валюти: купівля квартири, авто, земельної ділянки або валюти на суму понад 50 тисяч гривень без повідомлення органів соцзахисту протягом 30 днів призводить до скасування субсидії. Великі заощадження: якщо на рахунках членів домогосподарства є депозити понад 100 тисяч гривень, це розглядається як достатній фінансовий ресурс для сплати комунальних послуг без підтримки держави. Неправильні дані: неправдиві відомості про доходи, склад сім’ї або власність також позбавляють права на допомогу. Інформація регулярно перевіряється, і у разі виявлення розбіжностей виплати припиняються. Смерть одержувача: у такій ситуації субсидія зупиняється автоматично. Родичі мають повідомити про це Пенсійний фонд, щоб розв'язати питання щодо подальшого оформлення допомоги.

Фахівці наголошують, що регулярне оновлення інформації у ПФУ дозволяє зберегти виплати та уникнути непорозумінь. Невчасне повідомлення про зміни може призвести не лише до втрати субсидії, а й до обов’язку повернути отримані кошти.

Таким чином, автоматичне перепризначення субсидії — це лише технічний процес, але дотримання встановлених правил є необхідною умовою для збереження державної підтримки.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що оплата комуналки є однією з основних статей витрат для більшості українських домогосподарств. Якщо ж заробітку сім’ї бракує для повного покриття рахунків, держава компенсує це субсидіями або наданням пільг.

Також ми розповідали, що у жовтні громадяни, які отримують газ від "Нафтогазу" (а це приблизно 98% українців), продовжать оплачувати його за ціною 7,96 грн за кубометр.