Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Підтримку можна втратити — кому скасують субсидії восени 2025

Підтримку можна втратити — кому скасують субсидії восени 2025

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 08:30
Субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 — хто може втратити виплати
Жінка рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

В Україні існують обставини, через які громадяни можуть втратити право на субсидію. Це може статися у випадку переїзду, здійснення значних покупок, накопичення великих депозитів, подання неправдивої інформації чи смерті одержувача. Щоб уникнути проблем, варто завчасно інформувати Пенсійний фонд про будь-які зміни у складі сім’ї або майновому становищі.

Про те, за яких обставин українцям можуть анулювати субсидію на опалювальний сезон 2025-2026 років, нагадали у Пенсійному фонді України

Реклама
Читайте також:

Через які причини українцям можуть скасувати виплату субсидії

Зазвичай перед початком опалювального сезону субсидії більшості одержувачів перераховують автоматично. Водночас ця процедура не означає, що допомога гарантовано залишиться — є кілька факторів, які можуть стати підставою для скасування виплат. Основні причини втрати субсидії:

  1. Зміна місця проживання: якщо людина переїхала й не надала нову адресу, нарахування допомоги автоматично припиняється. Тому будь-які зміни варто відразу фіксувати у ПФУ.
  2. Дорогі покупки чи придбання валюти: купівля квартири, авто, земельної ділянки або валюти на суму понад 50 тисяч гривень без повідомлення органів соцзахисту протягом 30 днів призводить до скасування субсидії.
  3. Великі заощадження: якщо на рахунках членів домогосподарства є депозити понад 100 тисяч гривень, це розглядається як достатній фінансовий ресурс для сплати комунальних послуг без підтримки держави.
  4. Неправильні дані: неправдиві відомості про доходи, склад сім’ї або власність також позбавляють права на допомогу. Інформація регулярно перевіряється, і у разі виявлення розбіжностей виплати припиняються.
  5. Смерть одержувача: у такій ситуації субсидія зупиняється автоматично. Родичі мають повідомити про це Пенсійний фонд, щоб розв'язати питання щодо подальшого оформлення допомоги.

Фахівці наголошують, що регулярне оновлення інформації у ПФУ дозволяє зберегти виплати та уникнути непорозумінь. Невчасне повідомлення про зміни може призвести не лише до втрати субсидії, а й до обов’язку повернути отримані кошти.

Таким чином, автоматичне перепризначення субсидії — це лише технічний процес, але дотримання встановлених правил є необхідною умовою для збереження державної підтримки.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що оплата комуналки є однією з основних статей витрат для більшості українських домогосподарств. Якщо ж заробітку сім’ї бракує для повного покриття рахунків, держава компенсує це субсидіями або наданням пільг.

Також ми розповідали, що у жовтні громадяни, які отримують газ від "Нафтогазу" (а це приблизно 98% українців), продовжать оплачувати його за ціною 7,96 грн за кубометр.

комунальні послуги субсидії виплати гроші допомога
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації