Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Тарифи на газ у жовтні — чи зросте вартість палива для населення

Тарифи на газ у жовтні — чи зросте вартість палива для населення

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 11:50
Вартість газу цього опалювального сезону — скільки коштуватиме куб з жовтня 2025
Людина тримає платіжку і гроші. Фото: Новини.LIVE

У жовтні більшість українців, які користуються газом від компанії "Нафтогаз" (а це близько 98% усіх споживачів), і надалі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр. Таке стало можливим завдяки тому, що компанія подовжила дію свого тарифного плану "Фіксований".

Про те, що буде з тарифами на газ для побутових споживачів у жовтні 2025 року, повідомила пресслужба компанії "Нафтогаз".

Реклама
Читайте також:

Що буде з цінами на газ в жовтні

У пресслужбі "Нафтогазу" повідомили, що вартість газу залишатиметься сталою щонайменше до 30 квітня 2026 року. Рішення ухвалили з огляду на чинний мораторій на підвищення тарифів, тож газопостачальна компанія, яка входить до Групи "Нафтогаз", продовжує постачати блакитне паливо українським родинам за незмінною ціною.

Чи зросте вартість електроенергії в жовтні 

Що стосується електроенергії, тарифи для населення також залишаться без змін щонайменше до 31 жовтня 2025 року. Наразі базова ціна становить 4,32 грн за кіловат-годину.

Абоненти, які користуються двозонними лічильниками, сплачуватимуть удвічі менше вночі — 2,16 грн за кіловат-годину. При цьому технічне оновлення електромережі, що відбулося в липні цього року (перехід із напруги 220 на 230 вольтів), не вплинуло на вартість електроенергії для споживачів.

Таким чином, українці можуть розраховувати на стабільні тарифи на газ і світло в жовтні та не переживати щодо їхнього підвищення найближчим часом.

Раніше ми писали, що у вересні 2025 року українцям не варто очікувати змін у тарифах на комунальні послуги. Однак ціни можуть відрізнятися залежно від регіону, тому варто уважно стежити за нарахуваннями у своєму місті.

Також ми розповідали, що всі будівлі з централізованим опаленням повинні отримати індивідуальні теплові пункти (ІТП). Їхня вартість включатиметься у тариф на транспортування тепла

тарифи ціни на газ комунальні послуги Нафтогаз газ
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації