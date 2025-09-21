Вартість газу цього опалювального сезону — скільки коштуватиме куб з жовтня 2025

Людина тримає платіжку і гроші. Фото: Новини.LIVE

У жовтні більшість українців, які користуються газом від компанії "Нафтогаз" (а це близько 98% усіх споживачів), і надалі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр. Таке стало можливим завдяки тому, що компанія подовжила дію свого тарифного плану "Фіксований".

Про те, що буде з тарифами на газ для побутових споживачів у жовтні 2025 року, повідомила пресслужба компанії "Нафтогаз".

Що буде з цінами на газ в жовтні

У пресслужбі "Нафтогазу" повідомили, що вартість газу залишатиметься сталою щонайменше до 30 квітня 2026 року. Рішення ухвалили з огляду на чинний мораторій на підвищення тарифів, тож газопостачальна компанія, яка входить до Групи "Нафтогаз", продовжує постачати блакитне паливо українським родинам за незмінною ціною.

Чи зросте вартість електроенергії в жовтні

Що стосується електроенергії, тарифи для населення також залишаться без змін щонайменше до 31 жовтня 2025 року. Наразі базова ціна становить 4,32 грн за кіловат-годину.

Абоненти, які користуються двозонними лічильниками, сплачуватимуть удвічі менше вночі — 2,16 грн за кіловат-годину. При цьому технічне оновлення електромережі, що відбулося в липні цього року (перехід із напруги 220 на 230 вольтів), не вплинуло на вартість електроенергії для споживачів.

Таким чином, українці можуть розраховувати на стабільні тарифи на газ і світло в жовтні та не переживати щодо їхнього підвищення найближчим часом.

Раніше ми писали, що у вересні 2025 року українцям не варто очікувати змін у тарифах на комунальні послуги. Однак ціни можуть відрізнятися залежно від регіону, тому варто уважно стежити за нарахуваннями у своєму місті.

Також ми розповідали, що всі будівлі з централізованим опаленням повинні отримати індивідуальні теплові пункти (ІТП). Їхня вартість включатиметься у тариф на транспортування тепла.