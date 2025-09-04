Тарифи на газ, електрику та воду — скільки платитимуть українці за вересень

Людина тримає гроші над комунальними платіжками. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У вересні 2025 року українцям не варто очікувати змін у тарифах на комунальні послуги. Водночас варто звертати увагу на особливості нарахувань у різних регіонах, адже конкретна вартість послуг може відрізнятися залежно від місця проживання.

Про те, скільки платитимуть українці за газ, воду та електрику з вересня 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Тарифи на газ, воду та електрику у вересні

З початку вересня тарифи на основні комунальні послуги — газ, електроенергію та воду — залишаються на попередньому рівні. Держава продовжує стримувати підвищення цін. Для побутових споживачів вартість комунальних послуг цього місяця становитиме:

Електроенергія

Тарифи на електрику залишатимуться стабільними щонайменше до 31 жовтня 2025 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України. Стандартна вартість електроенергії становить 4,32 гривні за кіловат-годину.

Для абонентів із двозонними лічильниками нічна вартість електроенергії складає 2,16 гривні за кіловат-годину. У липні цього року було запроваджене нове технічне правило — напруги 230 вольтів замість 220 вольтів, але ці зміни не вплинули на тарифи для споживачів.

Газ

Що стосується газу, для більшості побутових споживачів, приблизно 98%, Нафтогаз встановлює тариф у розмірі 7,96 гривні за кубічний метр до травня 2026 року. Саме за такою ціною газ буде доступний у вересні.

Інші постачальники газу пропонують тарифи від 7,79 до 9,99 гривні за кубічний метр залежно від умов договору. Хоча місячні тарифи деяких постачальників інколи можуть трохи змінюватися через ринкові показники, основою для споживачів залишаються річні пропозиції.

Вода

Загального підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на рівні Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг з 1 вересня 2025 року не передбачено.

Проте місцева влада невеликих населених пунктів може коригувати ціни у межах свого регіону. Щоб дізнатися актуальні тарифи на воду найкраще звертатися безпосередньо до свого постачальника.

Раніше ми писали, що в Україні постачальники газу оголосили нові тарифи на перший осінній місяць. Річні базові ціни майже не змінилися, тоді як місячні тарифи зазнали невеликого зниження.

Також ми розповідали, що вересень 2025 року обіцяє українцям низку нововведень. Зміни торкнуться багатьох сфер життя та економіки, тож варто вже зараз ознайомитися з тим, чого очікувати.