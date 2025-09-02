Нові виплати, тарифи і фіндопомога — до чого готуватися українцям у вересні

Люди з парасольками. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Вересень 2025 року принесе чимало змін для українців. Вони зачеплять безліч сфер і галузей, тому не завадить дізнатися, до яких нововведень готуватися вже зараз. Найбільше нового планується у фінансовій царині.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає наших громадян у вересні 2025 року.

Тарифи на розподіл електроенергії

В середньому тарифи для операторів систем розподілу (обленерго) зростуть на 13-23% залежно від класу напруги. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), провела засідання наприкінці серпня, на якому затвердила нові ціни для компаній.

Найбільше зміни зачепили таких операторів:

Рівнеобленерго (другий клас) — було 1 528,09 грн/МВт-год, стало 2 270,71 грн (+48,6%);

Кіровоградобленерго (другий клас) — було 1 810,04 грн/МВт-год, стало 2 669,9 грн (+47,5%);

Чернівціобленерго (другий клас) — було 1 676,15 грн/МВт-год, стало 2 391,36 грн (+42,7%);

Хмельницькобленерго (другий клас) — було 2 213,82 грн/МВт-год, стало 3 109,45 грн (+40,5%).

За твердженням НКРЕКП, нові тарифи необхідні для погашення великих боргів операторів систем розподілу перед Укренерго.

Курс долара та євро

Економічний експерт Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом валют у вересні 2025 року. Долар залишиться в діапазоні 41,3-42 грн завдяки монетарній політиці Національного банку, впевнений фахівець. Натомість євро коштуватиме 48-49 грн, якщо долар надалі слабшатиме на світовому валютному ринку.

"НБУ продовжує тримати курс, намагаючись мінімізувати інфляційні процеси та розуміючи, що в Україну цього року зайде рекордний обсяг західної фінансової допомоги. Фактично до кінця серпня ми маємо зміцнення курсу гривні", — зазначив Данило Монін.

Нові суми президентських стипендій

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах", з 1 вересня збільшилися розміри грошового забезпечення для:

учнів професійно-технічних закладів — 6 320 грн;

студентів коледжів і технікумів — 7 600 грн;

студентів вищих навчальних закладів — 10 000 грн;

аспірантів — 23 700 грн.

Нововведення стосується саме президентських стипендій, а не всіх видів фінансових виплат для українських студентів.

Виплати для військових

У вересні деякі службовці можуть отримати заохочувальну допомогу за заключення контракту терміном 3 роки. Так званий бонус виплачується додатково до основного грошового забезпечення в розмірі мінімум 24 000 грн. Суми одноразового нарахування становлять:

для осіб рядового складу — 24 224 грн;

для осіб сержантського і старшинського складу — 27 252 грн;

для осіб офіцерського складу — 30 280 грн.

Для призначення допомоги слід звернутися із рапортом на ім’я командира військової частини. Потрібно дочекатися, поки перший контракт набуде чинності.

Виплати для вчителів

Починаючи з вересня, щомісяця педагогічні працівники будуть отримувати додатково 2 000 грн до посадового окладу. Так звана доплата "за роботу в несприятливих умовах" з’явилася безпосередньо у 2025 році.

З січня до вересня вчителям виплачували вдвічі менше — всього 1000 грн/міс. Зміни передбачені постановою "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти".

Програма "єОселя"

Завдяки державній програмі пільгового іпотечного кредитування "єОселя" внутрішньо переміщені особи та мешканці прифронтових областей України можуть отримати кредит для купівлі квартири на вигідних умовах. З 10 вересня запрацюють оновлені правила для учасників.

Зокрема людям будуть нараховувати компенсацію першого внеску розміром до 70%, відшкодування щомісячних іпотечних платежів упродовж року до 70% та кошти для покриття супутніх витрат, наприклад, банківських комісій, зборів і страхування (до 40 000 грн).

Нагадаємо, учням і студентам зі статусом внутрішньо переміщених осіб належать пільги від держави. Зокрема безплатні обіди під час навчання, безплатне проживання в гуртожитках, оздоровлення, соціальні стипендії тощо.

Також ми писали, що у Вінниці стартує програма "Право на бізнес", де ВПО та постраждалі від війни можуть отримати гранти до 3 000 доларів. Курс допоможе започаткувати чи відновити власну справу плюс адаптуватися до ринку.