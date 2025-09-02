Видео
Украинцев ждут изменения в сентябре 2025 — что коснется многих

Украинцев ждут изменения в сентябре 2025 — что коснется многих

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 17:12
Новые выплаты, тарифы и финпомощь — к чему готовиться украинцам в сентябре
Люди с зонтиками. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Сентябрь 2025 года принесет немало изменений для украинцев. Они затронут множество сфер и отраслей, поэтому не помешает узнать, к каким нововведениям готовиться уже сейчас. Больше всего нового планируется в финансовой сфере.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет наших граждан в сентябре 2025 года.

Тарифы на распределение электроэнергии

В среднем тарифы для операторов систем распределения (облэнерго) вырастут на 13-23% в зависимости от класса напряжения. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), провела заседание в конце августа, на котором утвердила новые цены для компаний.

Больше всего изменения затронули таких операторов:

  • Ровнооблэнерго (второй класс) — было 1 528,09 грн/МВт-ч, стало 2 270,71 грн (+48,6%);
  • Кировоградоблэнерго (второй класс) — было 1 810,04 грн/МВт-ч, стало 2 669,9 грн (+47,5%);
  • Черновцыоблэнерго (второй класс) — было 1 676,15 грн/МВт-ч, стало 2 391,36 грн (+42,7%);
  • Хмельницкоблэнерго (второй класс) — было 2 213,82 грн/МВт-ч, стало 3 109,45 грн (+40,5%).

По утверждению НКРЭКУ, новые тарифы необходимы для погашения больших долгов операторов систем распределения перед Укрэнерго.

Курс доллара и евро

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом валют в сентябре 2025 года. Доллар останется в диапазоне 41,3-42 грн благодаря монетарной политике Национального банка, уверен специалист. Зато евро будет стоить 48-49 грн, если доллар в дальнейшем ослабеет на мировом валютном рынке.

"НБУ продолжает держать курс, пытаясь минимизировать инфляционные процессы и понимая, что в Украину в этом году зайдет рекордный объем западной финансовой помощи. Фактически до конца августа мы имеем укрепление курса гривны", — отметил Даниил Монин.

Новые суммы президентских стипендий

Согласно постановлению Кабинета Министров № 1047 "О размерах стипендий в государственных и коммунальных учебных заведениях, научных учреждениях", с 1 сентября увеличились размеры денежного обеспечения для:

  • учащихся профессионально-технических заведений — 6 320 грн;
  • студентов колледжей и техникумов — 7 600 грн;
  • студентов высших учебных заведений — 10 000 грн;
  • аспирантов — 23 700 грн.

Нововведение касается именно президентских стипендий, а не всех видов финансовых выплат для украинских студентов.

Выплаты для военных

В сентябре некоторые служащие могут получить поощрительную помощь за заключение контракта сроком 3 года. Так называемый бонус выплачивается дополнительно к основному денежному обеспечению в размере минимум 24 000 грн. Суммы единовременного начисления составляют:

  • для лиц рядового состава — 24 224 грн;
  • для лиц сержантского и старшинского состава — 27 252 грн;
  • для лиц офицерского состава — 30 280 грн.

Для назначения пособия следует обратиться с рапортом на имя командира воинской части. Нужно дождаться, пока первый контракт вступит в силу.

Выплаты для учителей

Начиная с сентября, ежемесячно педагогические сотрудники будут получать дополнительно 2 000 грн к должностному окладу. Так называемая доплата "за работу в неблагоприятных условиях" появилась непосредственно в 2025 году.

С января по сентябрь учителям выплачивали вдвое меньше — всего 1000 грн/мес. Изменения предусмотрены постановлением "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования".

Программа "єОселя"

Благодаря государственной программе льготного ипотечного кредитования "єОселя" внутренне перемещенные лица и жители прифронтовых областей Украины могут получить кредит для покупки квартиры на выгодных условиях. С 10 сентября заработают обновленные правила для участников.

В частности людям будут начислять компенсацию первого взноса в размере до 70%, возмещение ежемесячных ипотечных платежей в течение года до 70% и деньги для покрытия сопутствующих расходов, например, банковских комиссий, сборов и страхования (до 40 000 грн).

Напомним, ученикам и студентам со статусом внутренне перемещенных лиц принадлежат льготы от государства. В частности бесплатные обеды во время обучения, бесплатное проживание в общежитиях, оздоровление, социальные стипендии и др.

Также мы писали, что в Виннице стартует программа "Право на бизнес", где ВПЛ и пострадавшие от войны могут получить гранты до 3 000 долларов. Курс поможет начать или восстановить собственное дело плюс адаптироваться к рынку.

Елизавета Супивская - редактор
