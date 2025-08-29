Курс доллара и евро в сентябре — к чему готовиться с наступлением осени 2025

Доллары в руках. Фото: Pexels

Валютный рынок в Украине реагирует на глобальные экономические сдвиги. Курс доллара и евро колеблется в стабильных диапазонах, что свидетельствует о взвешенной монетарной политике. Возникает вопрос, может ли сентябрь 2025 года принести неожиданные изменения в показателях.

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ожидать украинцам в начале осени.

Что будет с курсом доллара

Пик официального курса в августе зафиксировали еще 5 числа, когда показатель остановился на уровне 41,79 грн/долл. С тех пор происходило планомерное удешевление американской валюты вплоть до 41,21 грн/долл. по состоянию на 22 августа. Укрепление гривны объясняется практикой сдерживания инфляционных процессов НБУ через курсовую политику.

"Это происходит в ущерб развитию экономики, при торговом дефиците за первое полугодие 24,5 млрд долларов и собственном прогнозе дефицита 52,2 млрд долларов или 25% ВВП. НБУ продолжает держать курс на относительно низком уровне, пытаясь минимизировать темпы инфляции", — отметил эксперт.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

По словам Даниила Монина, в 2025 году Украина получит рекордный объем финансовой помощи от международных партнеров. Так что недостатка валюты не предвидится. Это позволяет регулятору в условиях фактического отсутствия кредитования реального сектора укреплять гривну, хотя и имеем катастрофический торговый дефицит.

В течение ближайших двух месяцев, уверен экономист, годовая инфляция вряд ли опустится ниже отметки 13%. Учитывая достаточную финансовую поддержку, Национальный банк продолжит держать официальный курс доллара в диапазоне 41,3-42 грн в течение сентября 2025 года.

Чего ожидать от курса евро

В августе стоимость евро колебалась в диапазоне 47,74-48,64 грн. По сравнению с предыдущим месяцем произошло незначительное укрепление национальной валюты. На официальный курс никак не влияют решения НБУ, поскольку его формирует соотношение в валютной паре доллар-евро.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"В последний месяц лета начались процессы медленного укрепления доллара к евро. Курс сейчас сместился с отметки 1,18 до 1,16-1,17. Но процессы медленные, поэтому курс гривны к евро, скорее всего, останется в диапазоне 48-49 грн в сентябре", — констатировал специалист.

Напомним, европейская валюта начала дорожать весной 2025 года, когда президент США Дональд Трамп ввел новые таможенные тарифы на импорт. Это привело к ослаблению доллара на рынке, чего никто не ожидал. И теперь для приближения к паритету между двумя мировыми валютами нужно как минимум договориться о взаимном отсутствии пошлин.

Что еще нужно знать украинцам

