Главная Экономика Проблемные деньги — каким купюрам евро и доллара не светит обмен

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 16:50
Проблемы с обменом валюты — какие купюры евро и доллара уже нельзя сдать
Обменник валют. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Некоторые купюры доллара и евро украинцы не смогут обменять. Такую наличность остается либо выбросить, либо отдать на инкассо. Лучше заранее избавиться от банкнот, дабы избежать потенциальных проблем в будущем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, с обменом каких купюр доллара и евро в Украине будут проблемы.

Какую валюту не принимают на обмен

Нередко обменники отказываются принимать купюры доллара давних годов выпуска, в частности 1996-2006 гг. Но Национальный банк запретил финансовым учреждениям такой произвол, поскольку банкноты всех номиналов, выпущенные Федеральной резервной системой США с 1914 года, являются законным платежным средством в Украине.

То есть обменять валюту старого образца может быть сложно, но не невозможно. Зато фальшивые доллары/евро вообще не подлежат продаже. Такую наличность изымают у владельцев, отправляют на исследование в НБУ и, после подтверждения фальсификации, отдают в полицию для расследования.

Законным основанием отказать в обмене является неудовлетворительный внешний вид купюр. Если деньги износились или имеют признаки сильного повреждения, их принимают только банки для инкассо (замены за рубежом).

Перечень признаков содержится в Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине № 103. Инкассо предусматривается в таких случаях:

  • наличность разорвана или разделена на части;
  • присутствуют повреждения дизайна, например невозможно определить номинал, проверить оптические элементы защиты и т. п;
  • первоначальный цвет изображений изменился;
  • есть локальные загрязнения, превышающие 50% площади купюры;
  • есть загрязнения, которые вызывают люминесценцию бумаги под ультрафиолетом;
  • деньги обожжены, гнилые или деформированы под воздействием жидкостей;
  • присутствуют следы повреждения химическими веществами;
  • валюта имеет типографские дефекты.

Все остальные купюры доллара или евро, даже с признаками несильного износа, финансовые учреждения Украины обязаны обменивать. Запрещено устанавливать ограничения на прием банкнот из-за старого дизайна, номинала или года выпуска. К сожалению, не все участники рынка добросовестно выполняют требования НБУ, поэтому периодически возникают проблемы с обменом.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам стоит продать некоторые купюры доллара и евро, да бы получить доход. Стоимость номинала увеличится, если на долларах напечатана звездочка возле серийного номера. Плюс дороже стоят банкноты с красивым номером.

Также мы писали, что украинцев могут оштрафовать на границе за недекларирование валютных ценностей. При наличии суммы более 10 000 евро в эквиваленте необходимо письменно задекларировать наличные, иначе грозят крупные финансовые санкции.

доллар евро валюта обменники обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
