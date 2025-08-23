Відео
Долар і євро під прицілом — які купюри треба продати вже зараз

Долар і євро під прицілом — які купюри треба продати вже зараз

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 17:12
Такі купюри долара і євро треба продати негайно — що це дасть українцям
Долари та євро в руках. Фото: Unsplash

Деякі купюри долара і євро коштують дорожче власного номіналу. Не всі українці знають, як заробити більше грошей, продаючи іноземну валюту не в обмінниках чи банках, а за допомогою інтернету. Оголошення з подібними пропозиціями часто публікують на OLX.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри долара і євро українцям варто продати негайно.

Читайте також:

Скільки коштують долари з зірочкою

Якщо у вашому гаманці знайшлася купюра долара будь-якого номіналу з зірочкою біля серійного номера, рекомендуємо продати її колекціонеру. Такі гроші перетворилися на справжній інвестиційний актив: в інтернеті рідкісні банкноти коштують дорожче, ніж передбачено офіційним курсом.

Наприклад, користувач OLX з Хмельницької області запропонував купити 100 доларів з зірочкою за 5 800 грн, хоча станом на 23 серпня обмін за офіційним курсом принесе власнику всього 4 130 грн. Націнка понад 1 500 грн стала можливою завдяки специфічному маркуванню.

Долар і євро під прицілом — які купюри треба продати вже зараз - фото 1
Купюра 100 доларів з зірочкою. Фото: скриншот

За інформацією на сайті US Currency Education Program, символ у вигляді зірки друкують на банкнотах, якими замінили пошкоджені під час друку долари. Це спеціальний маркер для заміщених американських купюр. Його наявність не впливає на номінальну вартість грошей, але колекціонери готові платити більше за рідкість.

Євро з красивими номерами

Європейську валюту також можна продати дорожче. Потрібно лише знайти купюру з красивим серійним номером, наприклад, де повторюються цифри, є віддзеркалення, багато нулів або символічні комбінації.

До прикладу, в Києві запропонували купити 100 євро за 6 000 грн, хоча офіційний курс передбачає 4 800 грн за номінал. Причина — шість п’ятірок у серійному номері. А користувач OLX з Коломиї намагався отримати за 50 євро аж 3 999 грн, бо в комбінації цифр присутні три сімки підряд.

Долар і євро під прицілом — які купюри треба продати вже зараз - фото 2
Купюра 50 євро з красивим номером. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні з’явиться нова онлайн-валюта під назвою "мрійки". Так називають бали, які нараховуються в мобільному освітньому додатку "Мрія". Школярі зможуть обмінювати валюту на квитки в кіно, купувати за них продукти і багато іншого.

Також ми писали, від яких купюр легше позбутися, ніж обміняти. Проблемними вважають долари старих років випуску, оскільки їх важко перевіряти на справжність. Фінансові установи часто відмовляють клієнтам у купівлі таких банкноти.

гроші долар євро валюта фінанси
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
