Такие купюры доллара и евро надо продать немедленно — что это даст украинцам

Некоторые купюры доллара и евро стоят дороже собственного номинала. Не все украинцы знают, как заработать больше денег, продавая иностранную валюту не в обменниках или банках, а с помощью интернета. Объявления с подобными предложениями часто публикуют на OLX.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры доллара и евро украинцам стоит продать немедленно.

Сколько стоят доллары со звездочкой

Если в вашем кошельке нашлась купюра доллара любого номинала со звездочкой возле серийного номера, рекомендуем продать ее коллекционеру. Такие деньги превратились в настоящий инвестиционный актив: в интернете редкие банкноты стоят дороже, чем предусмотрено официальным курсом.

Например, пользователь OLX из Хмельницкой области предложил купить 100 долларов со звездочкой за 5 800 грн, хотя по состоянию на 23 августа обмен по официальному курсу принесет владельцу всего 4 130 грн. Наценка более 1 500 грн стала возможной благодаря специфической маркировке.

По информации на сайте US Currency Education Program, символ в виде звезды печатают на банкнотах, которыми заменили поврежденные при печати доллары. Это специальный маркер для замещенных американских купюр. Его наличие не влияет на номинальную стоимость денег, но коллекционеры готовы платить больше за редкость.

Евро с красивыми номерами

Европейскую валюту также можно продать дороже. Нужно лишь найти купюру с красивым серийным номером, например, где повторяются цифры, есть отзеркаливание, много нулей или символические комбинации.

К примеру, в Киеве предложили купить 100 евро за 6 000 грн, хотя официальный курс предусматривает 4 800 грн за номинал. Причина — шесть пятерок в серийном номере. А пользователь OLX из Коломыи пытался получить за 50 евро аж 3 999 грн, поскольку в комбинации цифр присутствуют три семерки подряд.

Напомним, в Украине появится новая онлайн-валюта под названием "мрійки". Так называют баллы, которые начисляются в мобильном образовательном приложении "Мрія". Школьники смогут обменивать валюту на билеты в кино, покупать за них продукты и многое другое.

Также мы писали, от каких купюр легче избавиться, чем обменять. Проблемными считают доллары старых годов выпуска, поскольку их трудно проверять на подлинность. Финансовые учреждения часто отказывают клиентам в покупке таких банкнот.