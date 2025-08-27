Відео
Головна Економіка Проблемні гроші — яким купюрам євро і долара не світить обмін

Проблемні гроші — яким купюрам євро і долара не світить обмін

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 16:50
Проблеми з обміном валюти — які купюри євро та долара вже не можна здати
Обмінник валют. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Деякі купюри долара і євро українці не зможуть обміняти. Таку готівку залишається або викинути, або віддати на інкасо. Краще заздалегідь позбутися банкнот, аби уникнути потенційних проблем у майбутньому.

Сайт Новини.LIVE розповідає, з обміном яких купюр долара та євро в Україні будуть проблеми.

Читайте також:

Яку валюту не приймають на обмін  

Нерідко обмінники відмовляються приймати купюри долара давніх років випуску, зокрема 1996-2006 рр. Але Національний банк заборонив фінансовим установам таке свавілля, оскільки банкноти всіх номіналів, випущені Федеральною резервною системою США з 1914 року, є законним платіжним засобом в Україні.

Тобто обміняти валюту старого зразка може бути складно, але не неможливо. Натомість фальшиві долари/євро взагалі не підлягають продажу. Таку готівку вилучають у власників, відправляють на дослідження в НБУ та, після підтвердження фальсифікації, віддають в поліцію для розслідування.

Законною підставою відмовити в обміні є незадовільний зовнішній вигляд купюр. Якщо гроші зносилися чи мають ознаки сильного пошкодження, їх приймають лише банки для інкасо (заміни за кордоном).

Перелік ознак міститься в Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні № 103. Інкасо передбачається в таких випадках:

  • готівка розірвана або поділена на частини;
  • присутні пошкодження дизайну, наприклад неможливо визначити номінал, перевірити оптичні елементи захисту тощо;
  • первісний колір зображень змінився;
  • є локальні забруднення, що перевищують 50% площі купюри;
  • є забруднення, які викликають люмінесценцію паперу під ультрафіолетом;
  • гроші обпалені, гнилі чи деформовані під впливом рідин;
  • присутні сліди пошкодження хімічними речовинами;
  • валюта має типографські дефекти.

Всі інші купюри долара чи євро, навіть з ознаками несильного зношення, фінансові установи України зобов’язані обмінювати. Заборонено встановлювати обмеження на приймання банкнот через старий дизайн, номінал або рік випуску. На жаль, не всі учасники ринку добросовісно виконують вимоги НБУ, тому періодично виникають проблеми з обміном.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям варто продати деякі купюри долара і євро, щоб отримати дохід. Вартість номіналу збільшиться, якщо на доларах надрукована зірочка біля серійного номера. Плюс дорожче коштують банкноти з красивим номером.

Також ми писали, що українців можуть оштрафувати на кордоні за недекларування валютних цінностей. За наявності суми понад 10 000 євро в еквіваленті необхідно письмово задекларувати готівку, інакше загрожують великі фінансові санкції.

долар євро валюта обмінники обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
