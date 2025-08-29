Курс долара та євро у вересні — до чого готуватися з настанням осені 2025 року

Долари в руках. Фото: Pexels

Валютний ринок в Україні реагує на глобальні економічні зрушення. Курс долара і євро коливається у стабільних діапазонах, що свідчить про виважену монетарну політику. Постає питання, чи може вересень 2025 року принести неочікувані зміни в показниках.

Економічний експерт Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого очікувати українцям на початку осені.

Що буде з курсом долара

Пік офіційного курсу в серпні зафіксували ще 5 числа, коли показник зупинився на рівні 41,79 грн/дол. Відтоді відбувалося планомірне здешевлення американської валюти аж до 41,21 грн/дол. станом на 22 серпня. Зміцнення гривні пояснюється практикою стримування інфляційних процесів НБУ через курсову політику.

"Це відбувається на шкоду розвитку економіки, при торговому дефіциті за перше півріччя 24,5 млрд доларів і власному прогнозі дефіциту 52,2 млрд доларів або 25% ВВП. НБУ продовжує тримати курс на відносно низькому рівні, намагаючись мінімізувати темпи інфляції", — зауважив експерт.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

За словами Данила Моніна, у 2025 році Україна отримає рекордний обсяг фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Отже нестачі валюти не передбачається. Це дозволяє регулятору в умовах фактичної відсутності кредитування реального сектору зміцнювати гривню, хоча й маємо катастрофічний торговий дефіцит.

Протягом найближчих двох місяців, упевнений економіст, річна інфляція навряд чи опуститься нижче позначки 13%. Враховуючи достатню фінансову підтримку, Національний банк продовжить тримати офіційний курс долара в діапазоні 41,3-42 грн упродовж вересня 2025 року.

Чого очікувати від курсу євро

У серпні вартість євро коливалася в діапазоні 47,74-48,64 грн. Порівняно з попереднім місяцем відбулося незначне зміцнення національної валюти. На офіційний курс жодним чином не впливають рішення НБУ, оскільки його формує співвідношення у валютній парі долар-євро.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"В останній місяць літа почалися процеси повільного зміцнення долара до євро. Курс зараз змістився з позначки 1,18 до 1,16-1,17. Але процеси повільні, тому курс гривні до євро, швидше за все, залишиться в діапазоні 48-49 грн у вересні", — констатував фахівець.

Нагадаємо, європейська валюта почала дорожчати весною 2025 року, коли президент США Дональд Трамп увів нові митні тарифи на імпорт. Це призвело до послаблення долара на ринку, чого ніхто не очікував. І тепер для наближення до паритету між двома світовими валютами потрібно щонайменше домовитися про взаємну відсутність мит.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяким купюрам долара та євро не світить обмін в Україні. Продати не вийде фальшиві банкноти і гроші з ознаками сильного зношення. До них відносять пошкодження дизайну, забруднення понад 50% площі, розриви тощо.

Також ми писали, що зовсім не долар чи євро вважаються найбільш стабільними валютами світу. Трійку лідерів формують швейцарський франк, японська єна та норвезька крона. Вони майже не реагують на сильні економічні потрясіння, на відміну від долара.