Постачальники визначались з новими тарифами на газ — скільки платитимуть українці у вересні

В Україні постачальники газу опублікували ціни на перший місяць осені. Річні базові тарифи залишилися майже без змін, тоді як місячні пропозиції трохи впали.

Про те, які тарифи для населення затвердили постачальники газу в вересні, зазначається в огляді консультаційного центру для населення "ГазПравда".

На ринку газопостачання для домогосподарств продовжують працювати 9 компаній, з яких 5 пропонують і річні, і місячні тарифи.

Річні тарифи коливаються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Місячні ціни у вересні варіюються від 8,46 до 25,40 грн за кубометр, що на 1,5 грн менше порівняно з серпнем. Варто зазначити, що в Україні основними вважаються саме річні пропозиції.

Більше ніж 98% домогосподарств, тобто понад 12 мільйонів споживачів, користуються тарифом Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" за ціною 7,96 грн за кубометр. Ця ціна діятиме до 30 квітня 2026 року.

Які тарифи встановили інші постачальники

Інші постачальники в вересні пропонують такі тарифи:

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" — 7,799 грн/куб. м (комерційний тариф –- 9,977 грн/куб. м). ТОВ "Тернопільоблгаз Збут" — 7,96 грн/куб. м. ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн/куб. м. ТОВ "Галнафтогаз" ПП "Окко Контракт" — 7,99 грн/куб. м. ТОВ "Львівенергозбут" — 8,20 грн/куб. м (комерційна пропозиція –- 25,40 грн/куб. м). ТОВ "Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн/куб. м. ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн/куб. м. ТОВ "Ритейл сервіс" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн/куб. м.

Також слід пам’ятати, що на час дії воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів, встановлений президентом. Тому підвищення цін на газ для населення до завершення воєнного стану малоймовірне.

