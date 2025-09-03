Поставщики определялись с новыми тарифами на газ — сколько будут платить украинцы в сентябре

Человек подожгу газовую конфорку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине поставщики газа опубликовали цены на первый месяц осени. Годовые базовые тарифы остались почти без изменений, тогда как месячные предложения немного упали.

О том, какие тарифы для населения утвердили поставщики газа в сентябре, отмечается в обзоре консультационного центра для населения "ГазПравда".

Реклама

Читайте также:

Сколько большинство украинцев будут платить за газ в сентябре

На рынке газоснабжения для домохозяйств продолжают работать 9 компаний, из которых 5 предлагают и годовые, и месячные тарифы.

Годовые тарифы колеблются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Месячные цены в сентябре варьируются от 8,46 до 25,40 грн за кубометр, что на 1,5 грн меньше по сравнению с августом. Стоит отметить, что в Украине основными считаются именно годовые предложения.

Более 98% домохозяйств, то есть более 12 миллионов потребителей, пользуются тарифом газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" по цене 7,96 грн за кубометр. Эта цена будет действовать до 30 апреля 2026 года.

Какие тарифы установили другие поставщики

Другие поставщики в сентябре предлагают такие тарифы:

ООО "Энерджи Трейд Групп" — 7,799 грн/куб. м (коммерческий тариф — 9,977 грн/куб. м). ООО "Тернопольоблгаз Сбыт" — 7,96 грн/куб. м. ООО "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн/куб. м. ООО "Галнафтогаз" ЧП "Окко Контракт" — 7,99 грн/куб. м. ООО "Львовэнергосбыт" — 8,20 грн/куб. м (коммерческое предложение — 25,40 грн/куб. м). ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн/куб. м. ООО "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн/куб. м. ООО "Ритейл сервис" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн/куб. м.

Также следует помнить, что на время действия военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов, установленный президентом. Поэтому повышение цен на газ для населения до завершения военного положения маловероятно.

Ранее мы писали, что коммунальные расходы поглощают значительную часть семейного бюджета. Именно поэтому украинцев беспокоит возможный рост цен на газ, электроэнергию и воду.

Также мы рассказывали, что в Украине тарифы на воду и водоотвод для крупных городов устанавливает НКРЭКУ. При этом каждому водоканалу устанавливают собственную цену, которая может отличаться в зависимости от города.