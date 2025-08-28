Тарифы на газ, электричество и воду — сколько будет стоить коммуналка этой осенью

Мужчина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Расходы на оплату коммуналки поглощают часть бюджета каждой украинской семьи. Именно поэтому люди переживают из-за возможного повышения цен на основные услуги — газ, электричество и воду.

О том, стоит ли ожидать роста коммунальных тарифов этой осенью, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Сколько будет стоить киловатт электричества осенью

Цена для населения останется 4,32 грн за кВт-час. Кабмин продлил действие специальных обязанностей (ПСО) на рынке до конца октября, чтобы тарифы оставались стабильными.

Однако тарифы для операторов систем распределения (ОСР) могут вырасти с 1 сентября:

потребители первого класса напряжения — около +14%;

потребители второго класса напряжения — примерно +23%.

Причина — погашение долгов перед "Укрэнерго" и подготовка к отопительному сезону. Также формируются аварийные запасы для защиты энергосистемы.

Вырастут ли тарифы на воду

По словам народного депутата Сергея Нагорняка, член фракции "Слуга народа" и председатель подкомитета по энергоэффективности, тарифы на воду могут повысить уже в 2026 году. Основные причины:

изношенные сети, через которые теряется до половины воды;

подорожание электроэнергии, которая составляет значительную часть расходов водоканалов.

Депутат отметил, что решить проблему можно только при политическом вмешательстве НКРЭКУ и местных органов власти. Иначе существует риск дефицита воды в некоторых регионах. По его словам, уровень повышения тарифов будет отличаться в зависимости от региона и может быть довольно значительным.

Стоимость газа для населения осенью

С 1 сентября украинские потребители продолжат оплачивать газ по нынешнему тарифу — 7,96 грн за кубометр. Для большинства бытовых клиентов "Нафтогаза" (примерно 98% населения) цена останется неизменной.

Компания подчеркивает, что фиксированный тариф будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года благодаря мораторию на повышение цен. Следующая возможная корректировка стоимости газа ожидается не ранее мая 2026 года.

