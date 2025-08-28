Відео
Головна Економіка Комунальні тарифи восени — скільки платитимуть українці

Комунальні тарифи восени — скільки платитимуть українці

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 07:15
Тарифи на газ, електрику та воду — скільки коштуватиме комуналка цієї осені
Чоловік рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Витрати на сплату комуналки поглинають частину бюджету кожної української сім'ї. Саме тому люди переймаються через можливе підвищення цін на основні послуги — газ, електрику та воду.

Про те, чи варто очікувати зростання комунальних тарифів цієї осені, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.



Скільки коштуватиме кіловат електрики восени

Ціна для населення залишиться 4,32 грн за кВт-год. Кабмін продовжив дію спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку до кінця жовтня, щоб тарифи залишалися стабільними. 

Проте тарифи для операторів систем розподілу (ОСР) можуть зрости з 1 вересня:

  • споживачі першого класу напруги — близько +14%;
  • споживачі другого класу напруги — приблизно +23%.

Причина — погашення боргів перед Укренерго та підготовка до опалювального сезону. Також формуються аварійні запаси для захисту енергосистеми.

Чи зростуть тарифи на воду

За словами народного депутата Сергія Нагорняка, член фракції "Слуга народу" та голова підкомітету з енергоефективності, тарифи на воду можуть підвищити вже у 2026 році. Основні причини: 

  • зношені мережі, через які втрачається до половини води;
  • здорожчання електроенергії, яка складає значну частину витрат водоканалів.

Депутат наголосив, що розв'язати проблему можна лише за політичного втручання НКРЕКП та місцевих органів влади. Інакше існує ризик дефіциту води у деяких регіонах. За його словами, рівень підвищення тарифів буде різнитися залежно від регіону і може бути доволі значним.

Вартість газу для населення восени

З 1 вересня українські споживачі продовжать оплачувати газ за теперішнім тарифом — 7,96 грн за кубометр. Для більшості побутових клієнтів Нафтогазу (приблизно 98% населення) ціна залишиться незмінною.

Компанія підкреслює, що фіксований тариф діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року завдяки мораторію на підвищення цін. Наступне можливе коригування вартості газу очікується не раніше травня 2026 року.

Раніше ми писали, що в Україні запроваджено оновлені правила щодо призначення житлових субсидій — одного з основних інструментів державної підтримки населення для сплати комунальних послуг. Проте скористатися цією допомогою зможуть не всі громадяни.

Також ми розповідали, що в Україні планується введення нових вимог для отримувачів пільг на комунальні послуги. Гроші, які надаються пільговим категоріям, відтепер щомісяця повинні витрачатися виключно на оплату спожитих комунальних послуг.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
