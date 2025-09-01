Коммунальные услуги в сентябре — где самый большой и самый маленький тариф на воду

Человек держит деньги возле крана с водой. Фото: УНИАН

В Украине тарифы на водоснабжение и водоотвод в крупных городах определяет Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Каждому водоканалу устанавливают собственную цену, которая может отличаться от тарифов в других городах.

О том, в каких областях Украины в 2025 году вода обходится дороже и дешевле всего, отмечается на сайте Минфина.

Какие бывают тарифы на воду

Тарифы делятся на две категории. Первая касается частного сектора и коллективных потребителей, которые не занимаются предпринимательской деятельностью в сфере водоснабжения. Это, например, владельцы частных домов.

Вторая категория — для многоэтажных домов, где вода подается через внутридомовые сети, а также для предприятий, которые предоставляют эти услуги.

Где самая дорогая и самая дешевая вода в Украине

Сейчас стоимость водоснабжения и водоотведения в областных водоканалах колеблется в таких пределах:

24,516 грн — КП "Харьковводоканал".

25,620 грн — КП "Винницаоблводоканал".

25,884 грн — КП "Львовводоканал".

27,396 грн — КП "Хмельницкводоканал".

27,648 грн — КП "Черкассыводоканал".

28,236 грн — КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром".

28,368 грн — КП "Водоканал" Запорожье.

28,416 грн — КП "Луцкводоканал".

30,384 грн — ПАО АК "Киевводоканал".

30,696 грн — КП "ПУВКХ Херсона".

30,912 грн — КП "Черниговводоканал".

31,356 грн — КП "Днепроводоканал".

32,592 грн — ВКП ВКХ "Ровнооблводоканал".

32,652 грн — КП "Горводоканал" Сумы.

33,768 грн — КП "Полтававодоканал".

34,044 грн — КП "Николаевводоканал".

36,696 грн — КП "Тернопольводоканал".

37,536 грн — КП "Житомирводоканал".

42,864 грн — КП "ПУВКХ Ужгорода".

45,972 грн — ОКВП "Днепр-Кировоград".

65,556 грн — КП "Облводоканал" Запорожская.

С 1 июля 2023 года НКРЭКУ планировала повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод для большинства водоканалов на 20-30%. Однако уже 3 июля 2023 года комиссия отменила это решение по настоянию Верховной Рады и Кабинета Министров, восстановив предыдущие тарифы, которые действовали с 1 января 2022 года.

Стоит также отметить, что НКРЭКУ не устанавливает тарифы для всех водоканалов. Это зависит от количества жителей города. Если в городе меньше 100 тысяч человек, цены на воду определяет местная власть — исполнительные комитеты советов. Поэтому в маленьких населенных пунктах тарифы могут быть выше чем в больших.

Ранее мы писали, что во время действия военного положения в Украине введен запрет на повышение тарифов на газ и отопление. Размер оплаты за теплоснабжение для квартир, как и раньше, зависит от температуры воздуха на улице и наличия теплосчетчика.

Также мы рассказывали, что тема тарифов на коммунальные услуги в Украине остается предметом постоянных обсуждений между властью, бизнесом и потребителями. Граждане особенно обеспокоены вероятным подорожанием электроэнергии в ближайшей перспективе.