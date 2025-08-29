Видео
Тарифы на электроэнергию — какая цена за киловатт с 1 сентября

Тарифы на электроэнергию — какая цена за киловатт с 1 сентября

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 07:25
Тарифы на электроэнергию — сколько будут платить украинцы за киловатт с 1 сентября
Деньги и калькулятор. Фото: УНИАН

Тарифы на коммунальные услуги в Украине — это вопрос постоянных дискуссий власти, бизнеса и бытовых потребителей. Наших граждан беспокоит потенциальная возможность поднятия стоимости электроэнергии в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с тарифами на электрическую энергию с 1 сентября 2025 года.

Читайте также:

Цены для бытовых потребителей

Для рядовых украинцев ничего не изменится с наступлением осени. Кабинет Министров продлил действие ПСО (возложение специальных обязательств) до конца октября 2025 года, об этом сообщил бывший премьер-министр Денис Шмыгаль еще в апреле. Поэтому первый месяц осени не принесет для бытовых потребителей никаких нововведений.

За кВт-ч члены домохозяйств будут платить 4,32 грн. А владельцы двухзонных счетчиков в дальнейшем будут пользоваться ночным тарифом (с 23:00 до 07:00 ежедневно) на уровне 2,16 грн/кВт-ч. Поскольку стоимость электроэнергии не изменится, то семья из трех человек в сентябре заплатит около 500-800 грн в среднем.

Тарифы на распределение электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 26 августа согласовала повышение тарифов для компаний-операторов систем распределения (облэнерго) с 1 сентября 2025 года. Это означает удорожание электроэнергии для предприятий, которые подключены к напряжению выше или ниже 27,5 кВ.

Наиболее ощутимо изменения коснутся таких операторов:

  • Ровнооблэнерго (2 класс напряжения) — было 1 528,09 грн, станет 2 270,71 грн (+48,6%);
  • Кировоградоблэнерго (2 класс напряжения) — было 1 810,04 грн, станет 2 669,9 грн (+47,5%);
  • Черновцыоблэнерго (2 класс напряжения) — было 1 676,15 грн, станет 2 391,36 грн (+42,7%);
  • Хмельницкоблэнерго (2 класс напряжения) — было 2 213,82 грн, станет 3 109,45 грн (+40,5%).

Предполагается, что повышение тарифов позволит уменьшить долги компаний перед Укрэнерго и лучше подготовиться к отопительному сезону. Уже с 1 октября регулятор намерен пересмотреть цены для облэнерго в прифронтовых областях, в частности Запорожье, Харькове, Сумах и Николаеве.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут получать жилищную субсидию от государства на оплату коммунальных услуг. Но в некоторых случаях помощь теряется. Отказ получают из-за наличия задолженности за свет, воду или газ сроком более трех месяцев.

Также мы писали, что отопительный сезон в Украине начинается ориентировочно 15 октября, но дату могут сместить. Обычно в домах появляется тепло, когда среднесуточная температура в течение трех дней подряд опускается ниже восьми градусов.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия цены свет
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
