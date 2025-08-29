Тарифи на електроенергію — скільки платитимуть українці за кіловат з 1 вересня

Гроші та калькулятор. Фото: УНІАН

Тарифи на комунальні послуги в Україні — це питання постійних дискусій влади, бізнесу і побутових споживачів. Наших громадян турбує потенційна можливість підняття вартості електроенергії найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з тарифами на електричну енергію з 1 вересня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Ціни для побутових споживачів

Для пересічних українців нічого не зміниться з настанням осені. Кабінет Міністрів продовжив дію ПСО (покладання спеціальних зобов'язань) до кінця жовтня 2025 року, про це повідомив колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль ще у квітні. Тож перший місяць осені не принесе для побутових споживачів жодних нововведень.

За кВт-год члени домогосподарств платитимуть 4,32 грн. А власники двозонних лічильників надалі користуватимуться нічним тарифом (з 23:00 до 07:00 щоденно) на рівні 2,16 грн/кВт-год. Оскільки вартість електроенергії не зміниться, то родина з трьох осіб у вересні заплатить близько 500-800 грн у середньому.

Тарифи на розподіл електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 26 серпня узгодила підняття тарифів для компаній-операторів систем розподілу (обленерго) з 1 вересня 2025 року. Це означає дорожчання електроенергії для підприємств, як підключені до напруги вище або нижче 27,5 кВ.

Найбільш відчутно зміни торкнуться таких операторів:

Рівнеобленерго (2 клас напруги) — було 1 528,09 грн, стане 2 270,71 грн (+48,6%);

Кіровоградобленерго (2 клас напруги) — було 1 810,04 грн, стане 2 669,9 грн (+47,5%);

Чернівціобленерго (2 клас напруги) — було 1 676,15 грн, стане 2 391,36 грн (+42,7%);

Хмельницькобленерго (2 клас напруги) — було 2 213,82 грн, стане 3 109,45 грн (+40,5%).

Передбачається, що підвищення тарифів дозволить зменшити борги компаній перед Укренерго і краще підготуватися до опалювального сезону. Вже з 1 жовтня регулятор має намір переглянути ціни для обленерго у прифронтових областях, зокрема Запоріжжі, Харкові, Сумах і Миколаєві.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть отримувати житлову субсидію від держави на оплату комунальних послуг. Але в деяких випадках допомога втрачається. Відмову отримують через наявність заборгованості за світло, воду чи газ терміном понад три місяці.

Також ми писали, що опалювальний сезон в Україні починається орієнтовно 15 жовтня, але дату можуть змістити. Зазвичай у будинках з’являється тепло, коли середньодобова температура протягом трьох днів підряд опускається нижче восьми градусів.