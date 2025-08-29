Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Тарифи на електроенергію — якою буде ціна за кіловат з 1 вересня

Тарифи на електроенергію — якою буде ціна за кіловат з 1 вересня

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 07:25
Тарифи на електроенергію — скільки платитимуть українці за кіловат з 1 вересня
Гроші та калькулятор. Фото: УНІАН

Тарифи на комунальні послуги в Україні — це питання постійних дискусій влади, бізнесу і побутових споживачів. Наших громадян турбує потенційна можливість підняття вартості електроенергії найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з тарифами на електричну енергію з 1 вересня 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Ціни для побутових споживачів

Для пересічних українців нічого не зміниться з настанням осені. Кабінет Міністрів продовжив дію ПСО (покладання спеціальних зобов'язань) до кінця жовтня 2025 року, про це повідомив колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль ще у квітні. Тож перший місяць осені не принесе для побутових споживачів жодних нововведень.

За кВт-год члени домогосподарств платитимуть 4,32 грн. А власники двозонних лічильників надалі користуватимуться нічним тарифом (з 23:00 до 07:00 щоденно) на рівні 2,16 грн/кВт-год. Оскільки вартість електроенергії не зміниться, то родина з трьох осіб у вересні заплатить близько 500-800 грн у середньому.

Тарифи на розподіл електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 26 серпня узгодила підняття тарифів для компаній-операторів систем розподілу (обленерго) з 1 вересня 2025 року. Це означає дорожчання електроенергії для підприємств, як підключені до напруги вище або нижче 27,5 кВ.

Найбільш відчутно зміни торкнуться таких операторів:

  • Рівнеобленерго (2 клас напруги) — було 1 528,09 грн, стане 2 270,71 грн (+48,6%);
  • Кіровоградобленерго (2 клас напруги) — було 1 810,04 грн, стане 2 669,9 грн (+47,5%);
  • Чернівціобленерго (2 клас напруги) — було 1 676,15 грн, стане 2 391,36    грн (+42,7%);
  • Хмельницькобленерго (2 клас напруги) — було 2 213,82 грн, стане 3 109,45 грн (+40,5%).

Передбачається, що підвищення тарифів дозволить зменшити борги компаній перед Укренерго і краще підготуватися до опалювального сезону. Вже з 1 жовтня регулятор має намір переглянути ціни для обленерго у прифронтових областях, зокрема Запоріжжі, Харкові, Сумах і Миколаєві.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть отримувати житлову субсидію від держави на оплату комунальних послуг. Але в деяких випадках допомога втрачається. Відмову отримують через наявність заборгованості за світло, воду чи газ терміном понад три місяці.

Також ми писали, що опалювальний сезон в Україні починається орієнтовно 15 жовтня, але дату можуть змістити. Зазвичай у будинках з’являється тепло, коли середньодобова температура протягом трьох днів підряд опускається нижче восьми градусів.

тарифи комунальні послуги електроенергія ціни світло
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації