Тарифи на електроенергію — скільки платитимуть українці за кіловат з 1 вересня

Тарифи на електроенергію — якою буде ціна за кіловат з 1 вересня
Тарифи на комунальні послуги в Україні — це питання постійних дискусій влади, бізнесу і побутових споживачів. Наших громадян турбує потенційна можливість підняття вартості електроенергії найближчим часом.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з тарифами на електричну енергію з 1 вересня 2025 року.
Ціни для побутових споживачів
Для пересічних українців нічого не зміниться з настанням осені. Кабінет Міністрів продовжив дію ПСО (покладання спеціальних зобов'язань) до кінця жовтня 2025 року, про це повідомив колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль ще у квітні. Тож перший місяць осені не принесе для побутових споживачів жодних нововведень.
За кВт-год члени домогосподарств платитимуть 4,32 грн. А власники двозонних лічильників надалі користуватимуться нічним тарифом (з 23:00 до 07:00 щоденно) на рівні 2,16 грн/кВт-год. Оскільки вартість електроенергії не зміниться, то родина з трьох осіб у вересні заплатить близько 500-800 грн у середньому.
Тарифи на розподіл електроенергії
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 26 серпня узгодила підняття тарифів для компаній-операторів систем розподілу (обленерго) з 1 вересня 2025 року. Це означає дорожчання електроенергії для підприємств, як підключені до напруги вище або нижче 27,5 кВ.
Найбільш відчутно зміни торкнуться таких операторів:
- Рівнеобленерго (2 клас напруги) — було 1 528,09 грн, стане 2 270,71 грн (+48,6%);
- Кіровоградобленерго (2 клас напруги) — було 1 810,04 грн, стане 2 669,9 грн (+47,5%);
- Чернівціобленерго (2 клас напруги) — було 1 676,15 грн, стане 2 391,36 грн (+42,7%);
- Хмельницькобленерго (2 клас напруги) — було 2 213,82 грн, стане 3 109,45 грн (+40,5%).
Передбачається, що підвищення тарифів дозволить зменшити борги компаній перед Укренерго і краще підготуватися до опалювального сезону. Вже з 1 жовтня регулятор має намір переглянути ціни для обленерго у прифронтових областях, зокрема Запоріжжі, Харкові, Сумах і Миколаєві.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, українці можуть отримувати житлову субсидію від держави на оплату комунальних послуг. Але в деяких випадках допомога втрачається. Відмову отримують через наявність заборгованості за світло, воду чи газ терміном понад три місяці.
Також ми писали, що опалювальний сезон в Україні починається орієнтовно 15 жовтня, але дату можуть змістити. Зазвичай у будинках з’являється тепло, коли середньодобова температура протягом трьох днів підряд опускається нижче восьми градусів.
