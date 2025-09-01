Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Тарифи у вересні — де найбільше та найменше платять за воду

Тарифи у вересні — де найбільше та найменше платять за воду

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 07:15
Комунальні послуги у вересні — де найбільший та найменший тариф на воду
Людина тримає гроші біля крана з водою. Фото: УНІАН

В Україні тарифи на водопостачання та водовідведення у великих містах визначає Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Кожному водоканалу встановлюють власну ціну, яка може відрізнятися від тарифів в інших містах.

Про те, в яких областях України у 2025 році вода обходиться найдорожче та найдешевше, зазначається на сайті Мінфін.

Реклама
Читайте також:

Які бувають тарифи на воду

Тарифи поділяються на дві категорії. Перша стосується приватного сектору та колективних споживачів, які не займаються підприємницькою діяльністю у сфері водопостачання. Це, наприклад, власники приватних будинків. 

Друга категорія — для багатоповерхових будинків, де вода подається через внутрішньобудинкові мережі, а також для підприємств, які надають ці послуги.

Де найдорожча та найдешевша вода в Україні

Наразі вартість водопостачання та водовідведення в обласних водоканалів коливається в таких межах:

  • 24,516 грн — КП "Харків­водоканал".
  • 25,620 грн — КП "Вінницяобл­водоканал".
  • 25,884 грн — КП "Львів­водоканал".
  • 27,396 грн — КП "Хмельницьк­водоканал".
  • 27,648 грн — КП "Черкаси­водоканал".
  • 28,236 грн — КП "Івано-Франківськ­водоекотехпром".
  • 28,368 грн — КП "Водоканал" Запоріжжя.
  • 28,416 грн — КП "Луцьк­водоканал".
  • 30,384 грн — ПАТ АК "Київ­водоканал".
  • 30,696 грн — КП "ВУВКГ Херсона".
  • 30,912 грн — КП "Чернігів­водоканал".
  • 31,356 грн — КП "Дніпро­водоканал".
  • 32,592 грн — ВКП ВКГ "Рівнеобл­водоканал".
  • 32,652 грн — КП "Міськ­водоканал" Суми.
  • 33,768 грн — КП "Полтава­водоканал".
  • 34,044 грн — КП "Миколаїв­водоканал".
  • 36,696 грн — КП "Тернопіль­водоканал".
  • 37,536 грн — КП "Житомир­водоканал".
  • 42,864 грн — КП "ВУВКГ Ужгорода".
  • 45,972 грн — ОКВП "Дніпро-Кіровоград".
  • 65,556 грн — КП "Обл­водоканал" Запорізька.

З 1 липня 2023 року НКРЕКП планувала підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення для більшості водоканалів на 20–30%. Однак уже 3 липня 2023 року комісія скасувала це рішення за наполяганням Верховної Ради та Кабінету Міністрів, відновивши попередні тарифи, які діяли з 1 січня 2022 року.

Варто також зазначити, що НКРЕКП не встановлює тарифи для всіх водоканалів. Це залежить від кількості жителів міста. Якщо в місті менше ніж 100 тисяч людей, ціни на воду визначає місцева влада — виконавчі комітети рад. Тож в маленьких населених пунктах тарифи можуть бути вищими, ніж у великих.

Раніше ми писали, що під час дії воєнного стану в Україні запроваджено заборону на підвищення тарифів на газ та опалення. Розмір оплати за теплопостачання для квартир, як і раніше, залежить від температури повітря на вулиці та наявності теплолічильника.

Також ми розповідали, що тема тарифів на комунальні послуги в Україні залишається предметом постійних обговорень між владою, бізнесом і споживачами. Громадяни особливо стурбовані ймовірним подорожчанням електроенергії у найближчій перспективі.

тарифи комунальні послуги водопостачання вода ціни
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації