Комунальні послуги у вересні — де найбільший та найменший тариф на воду

Людина тримає гроші біля крана з водою. Фото: УНІАН

В Україні тарифи на водопостачання та водовідведення у великих містах визначає Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Кожному водоканалу встановлюють власну ціну, яка може відрізнятися від тарифів в інших містах.

Про те, в яких областях України у 2025 році вода обходиться найдорожче та найдешевше, зазначається на сайті Мінфін.

Реклама

Читайте також:

Які бувають тарифи на воду

Тарифи поділяються на дві категорії. Перша стосується приватного сектору та колективних споживачів, які не займаються підприємницькою діяльністю у сфері водопостачання. Це, наприклад, власники приватних будинків.

Друга категорія — для багатоповерхових будинків, де вода подається через внутрішньобудинкові мережі, а також для підприємств, які надають ці послуги.

Де найдорожча та найдешевша вода в Україні

Наразі вартість водопостачання та водовідведення в обласних водоканалів коливається в таких межах:

24,516 грн — КП "Харків­водоканал".

25,620 грн — КП "Вінницяобл­водоканал".

25,884 грн — КП "Львів­водоканал".

27,396 грн — КП "Хмельницьк­водоканал".

27,648 грн — КП "Черкаси­водоканал".

28,236 грн — КП "Івано-Франківськ­водоекотехпром".

28,368 грн — КП "Водоканал" Запоріжжя.

28,416 грн — КП "Луцьк­водоканал".

30,384 грн — ПАТ АК "Київ­водоканал".

30,696 грн — КП "ВУВКГ Херсона".

30,912 грн — КП "Чернігів­водоканал".

31,356 грн — КП "Дніпро­водоканал".

32,592 грн — ВКП ВКГ "Рівнеобл­водоканал".

32,652 грн — КП "Міськ­водоканал" Суми.

33,768 грн — КП "Полтава­водоканал".

34,044 грн — КП "Миколаїв­водоканал".

36,696 грн — КП "Тернопіль­водоканал".

37,536 грн — КП "Житомир­водоканал".

42,864 грн — КП "ВУВКГ Ужгорода".

45,972 грн — ОКВП "Дніпро-Кіровоград".

65,556 грн — КП "Обл­водоканал" Запорізька.

З 1 липня 2023 року НКРЕКП планувала підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення для більшості водоканалів на 20–30%. Однак уже 3 липня 2023 року комісія скасувала це рішення за наполяганням Верховної Ради та Кабінету Міністрів, відновивши попередні тарифи, які діяли з 1 січня 2022 року.

Варто також зазначити, що НКРЕКП не встановлює тарифи для всіх водоканалів. Це залежить від кількості жителів міста. Якщо в місті менше ніж 100 тисяч людей, ціни на воду визначає місцева влада — виконавчі комітети рад. Тож в маленьких населених пунктах тарифи можуть бути вищими, ніж у великих.

Раніше ми писали, що під час дії воєнного стану в Україні запроваджено заборону на підвищення тарифів на газ та опалення. Розмір оплати за теплопостачання для квартир, як і раніше, залежить від температури повітря на вулиці та наявності теплолічильника.

Також ми розповідали, що тема тарифів на комунальні послуги в Україні залишається предметом постійних обговорень між владою, бізнесом і споживачами. Громадяни особливо стурбовані ймовірним подорожчанням електроенергії у найближчій перспективі.