Комунальні послуги у вересні — де найбільший та найменший тариф на воду

Тарифи у вересні — де найбільше та найменше платять за воду
В Україні тарифи на водопостачання та водовідведення у великих містах визначає Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Кожному водоканалу встановлюють власну ціну, яка може відрізнятися від тарифів в інших містах.
Про те, в яких областях України у 2025 році вода обходиться найдорожче та найдешевше, зазначається на сайті Мінфін.
Які бувають тарифи на воду
Тарифи поділяються на дві категорії. Перша стосується приватного сектору та колективних споживачів, які не займаються підприємницькою діяльністю у сфері водопостачання. Це, наприклад, власники приватних будинків.
Друга категорія — для багатоповерхових будинків, де вода подається через внутрішньобудинкові мережі, а також для підприємств, які надають ці послуги.
Де найдорожча та найдешевша вода в Україні
Наразі вартість водопостачання та водовідведення в обласних водоканалів коливається в таких межах:
- 24,516 грн — КП "Харківводоканал".
- 25,620 грн — КП "Вінницяоблводоканал".
- 25,884 грн — КП "Львівводоканал".
- 27,396 грн — КП "Хмельницькводоканал".
- 27,648 грн — КП "Черкасиводоканал".
- 28,236 грн — КП "Івано-Франківськводоекотехпром".
- 28,368 грн — КП "Водоканал" Запоріжжя.
- 28,416 грн — КП "Луцькводоканал".
- 30,384 грн — ПАТ АК "Київводоканал".
- 30,696 грн — КП "ВУВКГ Херсона".
- 30,912 грн — КП "Чернігівводоканал".
- 31,356 грн — КП "Дніпроводоканал".
- 32,592 грн — ВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал".
- 32,652 грн — КП "Міськводоканал" Суми.
- 33,768 грн — КП "Полтававодоканал".
- 34,044 грн — КП "Миколаївводоканал".
- 36,696 грн — КП "Тернопільводоканал".
- 37,536 грн — КП "Житомирводоканал".
- 42,864 грн — КП "ВУВКГ Ужгорода".
- 45,972 грн — ОКВП "Дніпро-Кіровоград".
- 65,556 грн — КП "Облводоканал" Запорізька.
З 1 липня 2023 року НКРЕКП планувала підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення для більшості водоканалів на 20–30%. Однак уже 3 липня 2023 року комісія скасувала це рішення за наполяганням Верховної Ради та Кабінету Міністрів, відновивши попередні тарифи, які діяли з 1 січня 2022 року.
Варто також зазначити, що НКРЕКП не встановлює тарифи для всіх водоканалів. Це залежить від кількості жителів міста. Якщо в місті менше ніж 100 тисяч людей, ціни на воду визначає місцева влада — виконавчі комітети рад. Тож в маленьких населених пунктах тарифи можуть бути вищими, ніж у великих.
