Коммунальные тарифы осенью — какой будет цена на газ в сентябре

Коммунальные тарифы осенью — какой будет цена на газ в сентябре

Дата публикации 22 августа 2025 07:25
Коммунальные тарифы в Украине — сколько будет стоить куб газа в сентябре
Человек держит платежки и деньги возле газовой плиты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Тарифы на коммунальные услуги остаются актуальной темой для обсуждения. С приближением осени все больше украинцев задумывается, не вырастет ли стоимость голубого топлива для населения.

О том, сколько будут платить украинцы за газ в сентябре 2025 года, отмечается на сайте компании "Нафтогаз".

Читайте также:

Вырастет ли стоимость газа для населения с 1 сентября

Начиная с 1 сентября, украинские потребители продолжат оплачивать газ по действующей ставке — 7,96 грн за кубометр. Для подавляющего большинства бытовых клиентов, которые обслуживаются в компании "Нафтогаз" (примерно 98% населения), стоимость останется такой же, как и в августе.

Тарифы на газ для населения. Фото: Скриншот/Нафтогаз

Компания отмечает, что фиксированный тариф будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года. Это стало возможным благодаря действующему мораторию на повышение тарифов на природный газ. Поэтому следующая возможная корректировка цен может произойти только в мае 2026 года.

Стоимость электроэнергии для населения в сентябре

Для бытовых потребителей электроэнергия также не подорожает. Цена останется на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Кабинет Министров продлил действие механизма специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до конца октября 2025 года, что позволяет сохранить текущий тариф без изменений.

С октября семьи, проживающие в районах активных или потенциальных боевых действий, получат дополнительную помощь на оплату электроэнергии. По информации Министерства социальной политики, начисление будет происходить автоматически, без необходимости подавать заявления. Средства будут добавлены к уже имеющимся субсидиям и льготам.

Объем помощи составит 100 кВт-ч на каждого члена семьи, но не более 300 кВт-ч на домохозяйство. Выплаты будут предоставляться до тех пор, пока семья имеет право на льготы или субсидии, проживает в зоне боевых действий, а жилье не разрушено. В случае если населенный пункт признают безопасным или оккупированным, начисления прекратят.

Ранее мы писали, что в Украине снова обсуждают существенный рост тарифов на воду. Ожидается, что цена за кубометр может подняться с примерно 30 грн до 150 грн, а в отдельных городах — даже до 200 грн.

Также мы рассказывали, что после массовой установки счетчиков для учета коммунальных услуг появились схемы их обхода. Чтобы снизить платежи, люди применяют разные методы: от магнитов на приборах до серьезного вмешательства в газовые системы. Наиболее опасный способ — незаконное подключение к газовой сети.

тарифы цены на газ коммунальные услуги Нафтогаз газ
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
