Коммунальные тарифы в Украине — сколько будет стоить куб газа в сентябре

Тарифы на коммунальные услуги остаются актуальной темой для обсуждения. С приближением осени все больше украинцев задумывается, не вырастет ли стоимость голубого топлива для населения.

О том, сколько будут платить украинцы за газ в сентябре 2025 года, отмечается на сайте компании "Нафтогаз".

Начиная с 1 сентября, украинские потребители продолжат оплачивать газ по действующей ставке — 7,96 грн за кубометр. Для подавляющего большинства бытовых клиентов, которые обслуживаются в компании "Нафтогаз" (примерно 98% населения), стоимость останется такой же, как и в августе.

Компания отмечает, что фиксированный тариф будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года. Это стало возможным благодаря действующему мораторию на повышение тарифов на природный газ. Поэтому следующая возможная корректировка цен может произойти только в мае 2026 года.

Стоимость электроэнергии для населения в сентябре

Для бытовых потребителей электроэнергия также не подорожает. Цена останется на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Кабинет Министров продлил действие механизма специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до конца октября 2025 года, что позволяет сохранить текущий тариф без изменений.

С октября семьи, проживающие в районах активных или потенциальных боевых действий, получат дополнительную помощь на оплату электроэнергии. По информации Министерства социальной политики, начисление будет происходить автоматически, без необходимости подавать заявления. Средства будут добавлены к уже имеющимся субсидиям и льготам.

Объем помощи составит 100 кВт-ч на каждого члена семьи, но не более 300 кВт-ч на домохозяйство. Выплаты будут предоставляться до тех пор, пока семья имеет право на льготы или субсидии, проживает в зоне боевых действий, а жилье не разрушено. В случае если населенный пункт признают безопасным или оккупированным, начисления прекратят.

