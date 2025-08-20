Тарифи на воду в Україні — коли можуть переглянути та скільки доведеться платити за куб

Людина тримає гроші біля крана з водою. Фото: УНІАН

В Україні знову заговорили про різке підвищення тарифів на воду. За прогнозами, вартість кубометра води може зрости з нинішніх близько 30 грн до 150 грн, а в деяких містах — навіть до 200 грн.

Про те, чому тарифи на воду в Україні хочуть підвищити та скільки може коштувати куб, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чому водоканали хочуть підвищити тарифи

Вперше про зростання тарифів на воду в ефірі Ранок.LIVE заговорив народний депутат Сергій Нагорняк, член фракції "Слуга народу" та голова підкомітету з енергоефективності та енергозбереження в Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ.

За словами нардепа, підвищення тарифів на воду українці можуть відчути вже у 2026 році. Основні причини цього він називає такі:

Зношена інфраструктура: багато труб потребують ремонту або заміни, а під час транспортування втрачається близько половини води, що значно збільшує витрати. Дорожнеча електроенергії для водоканалів: вартість електроенергії за останні роки майже подвоїлася, тоді як тарифи на водопостачання практично залишалися незмінними. Велика частка витрат водоканалів йде саме на оплату електроенергії, що створює фінансові труднощі та загрожує стабільності підприємств.

Депутат підкреслив, що розв'язати проблему можна тільки політичним рішенням НКРЕКП та місцевих органів влади. Інакше існує ризик дефіциту води у деяких регіонах. Він додав, що рівень підвищення тарифів буде різним залежно від міста, і в окремих випадках він може зрости у рази.

Цікаво, що Нагорняк вже не вперше робить гучні заяви щодо тарифів. На початку 2024 року він прогнозував, що ціни на електроенергію для населення майже подвояться — до трохи менше ніж 6 грн за кВт-год. За кілька місяців тариф дійсно підвищили, але не так сильно — лише до 4,32 грн.

Як можуть змінитися тарифи для населення

У розмові з OBOZ.UA заступник генерального директора зі стратегічної політики "Київводоканалу" Дмитро Новицький розповів, що наразі середній тариф на воду (водопостачання та водовідведення разом) становить близько 30 грн за кубометр.

Після підвищення він може скласти приблизно 150 грн, а у деяких містах — 200 грн. Для сім’ї, яка споживає 5 кубометрів води на місяць, нинішній рахунок становить близько 150 грн. Після підвищення він може зрости до 600-750 грн, а там, де тариф сягне 200 грн, — до 850–1000 грн.

Експерт зазначає, що це суттєво вдарить по гаманцях українців, особливо тих, хто має низький дохід. Водночас держава може компенсувати зростання тарифів через субсидії для малозабезпечених сімей.

Він також додав, що підвищення тарифів також дозволить водоканалам покращити якість роботи, оперативно виконувати аварійні та профілактичні ремонти, а також оновлювати зношену інфраструктуру.

Раніше ми писали, що у 2025 році українці продовжать розраховуватися за електроенергію за чинним тарифом — підвищень цін не передбачається, навіть із 1 вересня. Крім того, певні категорії споживачів зможуть зменшити свої витрати на електроенергію.

Також ми розповідали, що в Києві запустили спеціальну гарячу лінію, яка допомагає мешканцям організувати повірку лічильників тепла, гарячої та холодної води. Мета ініціативи — зробити цю процедуру максимально зручною та простою для споживачів.