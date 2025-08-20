Тарифы на воду в Украине — когда могут пересмотреть и сколько придется платить за куб

Человек держит деньги возле крана с водой. Фото: УНИАН

В Украине снова заговорили о резком повышении тарифов на воду. По прогнозам, стоимость кубометра воды может вырасти с нынешних около 30 грн до 150 грн, а в некоторых городах — даже до 200 грн.

О том, почему тарифы на воду в Украине хотят повысить и сколько может стоить куб, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Почему водоканалы хотят повысить тарифы

Впервые о росте тарифов на воду в эфире Ранок.LIVE заговорил народный депутат Сергей Нагорняк, член фракции "Слуга народа" и председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению в Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ.

По словам нардепа, повышение тарифов на воду украинцы могут почувствовать уже в 2026 году. Основные причины этого он называет такие:

Изношенная инфраструктура: многие трубы нуждаются в ремонте или замене, а во время транспортировки теряется около половины воды, что значительно увеличивает расходы. Дороговизна электроэнергии для водоканалов: стоимость электроэнергии за последние годы почти удвоилась, тогда как тарифы на водоснабжение практически оставались неизменными. Большая доля расходов водоканалов идет именно на оплату электроэнергии, что создает финансовые трудности и угрожает стабильности предприятий.

Депутат подчеркнул, что решить проблему можно только политическим решением НКРЭКУ и местных органов власти. Иначе существует риск дефицита воды в некоторых регионах. Он добавил, что уровень повышения тарифов будет разным в зависимости от города, и в отдельных случаях он может вырасти в разы.

Интересно, что Нагорняк уже не впервые делает громкие заявления по тарифам. В начале 2024 года он прогнозировал, что цены на электроэнергию для населения почти удвоятся — до чуть менее 6 грн за кВт-ч. Через несколько месяцев тариф действительно повысили, но не так сильно — лишь до 4,32 грн.

Как могут измениться тарифы для населения

В разговоре с OBOZ.UA заместитель генерального директора по стратегической политике "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий рассказал, что сейчас средний тариф на воду (водоснабжение и водоотведение вместе) составляет около 30 грн за кубометр.

После повышения он может составить примерно 150 грн, а в некоторых городах — 200 грн. Для семьи, которая потребляет 5 кубометров воды в месяц, нынешний счет составляет около 150 грн. После повышения он может вырасти до 600-750 грн, а там, где тариф достигнет 200 грн, — до 850-1000 грн.

Эксперт отмечает, что это существенно ударит по кошелькам украинцев, особенно тех, кто имеет низкий доход. В то же время государство может компенсировать рост тарифов через субсидии для малообеспеченных семей.

Он также добавил, что повышение тарифов также позволит водоканалам улучшить качество работы, оперативно выполнять аварийные и профилактические ремонты, а также обновлять изношенную инфраструктуру.

