Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Зробити повірку лічильників стало простіше — де змінились умови

Зробити повірку лічильників стало простіше — де змінились умови

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 19:10
Повірка лічильників — як проходить процедура та кому спростили процес у 2025
Жінка записує показники лічильника. Фото: УНІАН

У столиці запрацювала спеціальна гаряча лінія, яка допомагає мешканцям організувати повірку лічильників тепла, гарячої та холодної води. Ініціатива покликана зробити цю процедуру простішою і зручнішою для споживачів.

Про те, як змінилась процедура повірки лічильників в столиці, повідомили на Офіційному порталі Києва.

Реклама
Читайте також:

Чому важливо вчасно зробити повірку лічильників

Повірка лічильників — обов’язкова процедура, яка підтверджує їхню справність і точність. Якщо лічильник не пройшов повірку вчасно, його показання не враховуються, а платіжки формуються за середніми розрахунками:

  • гаряча вода — за середнім споживанням за останній рік;
  • тепло — за даними будинкового лічильника за попередній опалювальний сезон.

Як наслідок українці, які не встигли вчасно зробити повірку, можуть платити більше, ніж фактично спожили.

Що змінилось для мешканців столиці

Тепер після дзвінка на гарячу лінію відповідне підприємство самостійно організовує весь процес: від розпломбування і повірки до повторного опломбування та внесення інформації до електронної бази. 

Споживачу більше не потрібно займатися оформленням паперових документів — усе відбувається автоматично. Щоб здійснити повірку, потрібно:

  • замовити процедуру зняття та встановлення пломби на приладі;
  • пройти саму повірку;
  • передати підтверджувальні документи до "Київтеплоенерго" для оновлення даних у реєстрі.

Подбати про повірку лічильників тепер можна звернувшись на телефон гарячої лінії: (044) 207-88-88. Користувачі сервісів "Київтеплоенерго" та "Центру комунального сервісу" отримують автоматичні повідомлення в особистих кабінетах про наближення терміну чергової повірки.

Також дату закінчення міжповірочного інтервалу можна дізнатись із технічного паспорта приладу або з попереднього свідоцтва про повірку.

Раніше ми писали, що багато українців шукають способи зменшити витрати на комуналку. Один із варіантів економії — використовувати електроенергію за зниженим нічним тарифом.

Також ми розповідали, що попри дію воєнного стану, постачання газу можуть призупинити через несплату. Постачальники, зокрема і Нафтогаз, мають законне право відключати газ боржникам, однак лише за умови дотримання встановлених процедур.

комунальні послуги водопостачання вода перевірки лічильники
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації