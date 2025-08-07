Повірка лічильників — як проходить процедура та кому спростили процес у 2025

Жінка записує показники лічильника. Фото: УНІАН

У столиці запрацювала спеціальна гаряча лінія, яка допомагає мешканцям організувати повірку лічильників тепла, гарячої та холодної води. Ініціатива покликана зробити цю процедуру простішою і зручнішою для споживачів.

Про те, як змінилась процедура повірки лічильників в столиці, повідомили на Офіційному порталі Києва.

Чому важливо вчасно зробити повірку лічильників

Повірка лічильників — обов’язкова процедура, яка підтверджує їхню справність і точність. Якщо лічильник не пройшов повірку вчасно, його показання не враховуються, а платіжки формуються за середніми розрахунками:

гаряча вода — за середнім споживанням за останній рік;

тепло — за даними будинкового лічильника за попередній опалювальний сезон.

Як наслідок українці, які не встигли вчасно зробити повірку, можуть платити більше, ніж фактично спожили.

Що змінилось для мешканців столиці

Тепер після дзвінка на гарячу лінію відповідне підприємство самостійно організовує весь процес: від розпломбування і повірки до повторного опломбування та внесення інформації до електронної бази.

Споживачу більше не потрібно займатися оформленням паперових документів — усе відбувається автоматично. Щоб здійснити повірку, потрібно:

замовити процедуру зняття та встановлення пломби на приладі;

пройти саму повірку;

передати підтверджувальні документи до "Київтеплоенерго" для оновлення даних у реєстрі.

Подбати про повірку лічильників тепер можна звернувшись на телефон гарячої лінії: (044) 207-88-88. Користувачі сервісів "Київтеплоенерго" та "Центру комунального сервісу" отримують автоматичні повідомлення в особистих кабінетах про наближення терміну чергової повірки.

Також дату закінчення міжповірочного інтервалу можна дізнатись із технічного паспорта приладу або з попереднього свідоцтва про повірку.

