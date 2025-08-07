Видео
Главная Экономика Сделать поверку счетчиков стало проще — где изменились условия

Сделать поверку счетчиков стало проще — где изменились условия

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 19:10
Поверка счетчиков — как проходит процедура и кому упростили процесс в 2025
Женщина записывает показатели счетчика. Фото: УНИАН

В столице заработала специальная горячая линия, которая помогает жителям организовать поверку счетчиков тепла, горячей и холодной воды. Инициатива призвана сделать эту процедуру проще и удобнее для потребителей.

О том, как изменилась процедура поверки счетчиков в столице, сообщили на Официальном портале Киева.

Читайте также:

Почему важно вовремя сделать поверку счетчиков

Поверка счетчиков — обязательная процедура, которая подтверждает их исправность и точность. Если счетчик не прошел поверку вовремя, его показания не учитываются, а платежки формируются по средним расчетам:

  • горячая вода — по среднему потреблению за последний год;
  • тепло — по данным домового счетчика за предыдущий отопительный сезон.

В результате украинцы, которые не успели вовремя сделать поверку, могут платить больше, чем фактически потребили.

Что изменилось для жителей столицы

Теперь после звонка на горячую линию соответствующее предприятие самостоятельно организует весь процесс: от распломбирования и поверки до повторного опломбирования и внесения информации в электронную базу.

Потребителю больше не нужно заниматься оформлением бумажных документов — все происходит автоматически. Чтобы осуществить поверку, нужно:

  • заказать процедуру снятия и установки пломбы на приборе;
  • пройти саму поверку;
  • передать подтверждающие документы в "Киевтеплоэнерго" для обновления данных в реестре.

Позаботиться о поверке счетчиков теперь можно обратившись на телефон горячей линии: (044) 207-88-88. Пользователи сервисов "Киевтеплоэнерго" и "Центра коммунального сервиса" получают автоматические сообщения в личных кабинетах о приближении срока очередной поверки.

Также дату окончания межповерочного интервала можно узнать из технического паспорта прибора или из предыдущего свидетельства о поверке.

Ранее мы писали, что многие украинцы ищут способы уменьшить расходы на коммуналку. Один из вариантов экономии — использовать электроэнергию по сниженному ночному тарифу.

Также мы рассказывали, что несмотря на действие военного положения, поставки газа могут приостановить из-за неуплаты. Поставщики, в том числе и Нафтогаз, имеют законное право отключать газ должникам, однако только при условии соблюдения установленных процедур.

коммунальные услуги водоснабжение вода проверки счетчики
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
