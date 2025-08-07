Поверка счетчиков — как проходит процедура и кому упростили процесс в 2025

Женщина записывает показатели счетчика. Фото: УНИАН

В столице заработала специальная горячая линия, которая помогает жителям организовать поверку счетчиков тепла, горячей и холодной воды. Инициатива призвана сделать эту процедуру проще и удобнее для потребителей.

О том, как изменилась процедура поверки счетчиков в столице, сообщили на Официальном портале Киева.

Почему важно вовремя сделать поверку счетчиков

Поверка счетчиков — обязательная процедура, которая подтверждает их исправность и точность. Если счетчик не прошел поверку вовремя, его показания не учитываются, а платежки формируются по средним расчетам:

горячая вода — по среднему потреблению за последний год;

тепло — по данным домового счетчика за предыдущий отопительный сезон.

В результате украинцы, которые не успели вовремя сделать поверку, могут платить больше, чем фактически потребили.

Что изменилось для жителей столицы

Теперь после звонка на горячую линию соответствующее предприятие самостоятельно организует весь процесс: от распломбирования и поверки до повторного опломбирования и внесения информации в электронную базу.

Потребителю больше не нужно заниматься оформлением бумажных документов — все происходит автоматически. Чтобы осуществить поверку, нужно:

заказать процедуру снятия и установки пломбы на приборе;

пройти саму поверку;

передать подтверждающие документы в "Киевтеплоэнерго" для обновления данных в реестре.

Позаботиться о поверке счетчиков теперь можно обратившись на телефон горячей линии: (044) 207-88-88. Пользователи сервисов "Киевтеплоэнерго" и "Центра коммунального сервиса" получают автоматические сообщения в личных кабинетах о приближении срока очередной поверки.

Также дату окончания межповерочного интервала можно узнать из технического паспорта прибора или из предыдущего свидетельства о поверке.

