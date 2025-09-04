Видео
Главная Экономика Коммунальные тарифы в сентябре — сколько будут стоить услуги

Коммунальные тарифы в сентябре — сколько будут стоить услуги

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 07:15
Тарифы на газ, электричество и воду — сколько будут платить украинцы за сентябрь
Человек держит деньги над коммунальными платежками. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В сентябре 2025 года украинцам не стоит ожидать изменений в тарифах на коммунальные услуги. В то же время стоит обращать внимание на особенности начислений в разных регионах, ведь конкретная стоимость услуг может отличаться в зависимости от места проживания.

О том, сколько будут платить украинцы за газ, воду и электричество с сентября 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Тарифы на газ, воду и электричество в сентябре

С начала сентября тарифы на основные коммунальные услуги — газ, электроэнергию и воду — остаются на прежнем уровне. Государство продолжает сдерживать повышение цен. Для бытовых потребителей стоимость коммунальных услуг в этом месяце составит:

  • Электроэнергия

Тарифы на электричество будут оставаться стабильными как минимум до 31 октября 2025 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины. Стандартная стоимость электроэнергии составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

Для абонентов с двухзонными счетчиками ночная стоимость электроэнергии составляет 2,16 гривны за киловатт-час. В июле этого года было введено новое техническое правило — напряжения 230 вольт вместо 220 вольт, но эти изменения не повлияли на тарифы для потребителей.

  • Газ

Что касается газа, для большинства бытовых потребителей, примерно 98%, Нафтогаз устанавливает тариф в размере 7,96 гривны за кубический метр до мая 2026 года. Именно по такой цене газ будет доступен в сентябре.

Другие поставщики газа предлагают тарифы от 7,79 до 9,99 гривны за кубический метр в зависимости от условий договора. Хотя месячные тарифы некоторых поставщиков иногда могут немного меняться из-за рыночных показателей, основой для потребителей остаются годовые предложения.

  • Вода

Общего повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод на уровне Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг с 1 сентября 2025 года не предусмотрено.

Однако местные власти небольших населенных пунктов могут корректировать цены в пределах своего региона. Чтобы узнать актуальные тарифы на воду лучше всего обращаться непосредственно к своему поставщику.

Ранее мы писали, что в Украине поставщики газа объявили новые тарифы на первый осенний месяц. Годовые базовые цены почти не изменились, тогда как месячные тарифы претерпели небольшое снижение.

Также мы рассказывали, что сентябрь 2025 года обещает украинцам ряд нововведений. Изменения коснутся многих сфер жизни и экономики, поэтому стоит уже сейчас ознакомиться с тем, чего ожидать.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия вода газ
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
