Тарифы на газ, электричество и воду — сколько будут платить украинцы за сентябрь

В сентябре 2025 года украинцам не стоит ожидать изменений в тарифах на коммунальные услуги. В то же время стоит обращать внимание на особенности начислений в разных регионах, ведь конкретная стоимость услуг может отличаться в зависимости от места проживания.

О том, сколько будут платить украинцы за газ, воду и электричество с сентября 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Тарифы на газ, воду и электричество в сентябре

С начала сентября тарифы на основные коммунальные услуги — газ, электроэнергию и воду — остаются на прежнем уровне. Государство продолжает сдерживать повышение цен. Для бытовых потребителей стоимость коммунальных услуг в этом месяце составит:

Электроэнергия

Тарифы на электричество будут оставаться стабильными как минимум до 31 октября 2025 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины. Стандартная стоимость электроэнергии составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

Для абонентов с двухзонными счетчиками ночная стоимость электроэнергии составляет 2,16 гривны за киловатт-час. В июле этого года было введено новое техническое правило — напряжения 230 вольт вместо 220 вольт, но эти изменения не повлияли на тарифы для потребителей.

Газ

Что касается газа, для большинства бытовых потребителей, примерно 98%, Нафтогаз устанавливает тариф в размере 7,96 гривны за кубический метр до мая 2026 года. Именно по такой цене газ будет доступен в сентябре.

Другие поставщики газа предлагают тарифы от 7,79 до 9,99 гривны за кубический метр в зависимости от условий договора. Хотя месячные тарифы некоторых поставщиков иногда могут немного меняться из-за рыночных показателей, основой для потребителей остаются годовые предложения.

Вода

Общего повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод на уровне Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг с 1 сентября 2025 года не предусмотрено.

Однако местные власти небольших населенных пунктов могут корректировать цены в пределах своего региона. Чтобы узнать актуальные тарифы на воду лучше всего обращаться непосредственно к своему поставщику.

