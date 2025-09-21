Стоимость газа в этом отопительном сезоне — сколько будет стоить куб с октября 2025

Человек держит платежку и деньги. Фото: Новини.LIVE

В октябре большинство украинцев, которые пользуются газом от компании "Нафтогаз" (а это около 98% всех потребителей), и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр. Такое стало возможным благодаря тому, что компания продлила действие своего тарифного плана "Фиксированный".

О том, что будет с тарифами на газ для бытовых потребителей в октябре 2025 года, сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз".

Что будет с ценами на газ в октябре

В пресс-службе "Нафтогаза" сообщили, что стоимость газа будет оставаться постоянной как минимум до 30 апреля 2026 года. Решение приняли с учетом действующего моратория на повышение тарифов, поэтому газоснабжающая компания, которая входит в Группу "Нафтогаз", продолжает поставлять голубое топливо украинским семьям по неизменной цене.

Возрастет ли стоимость электроэнергии в октябре

Что касается электроэнергии, тарифы для населения также останутся без изменений как минимум до 31 октября 2025 года. Сейчас базовая цена составляет 4,32 грн за киловатт-час.

Абоненты, которые пользуются двухзонными счетчиками, будут платить вдвое меньше ночью — 2,16 грн за киловатт-час. При этом техническое обновление электросети, состоявшееся в июле этого года (переход с напряжения 220 на 230 вольт), не повлияло на стоимость электроэнергии для потребителей.

Таким образом, украинцы могут рассчитывать на стабильные тарифы на газ и свет в октябре и не переживать об их повышении в ближайшее время.

Ранее мы писали, что в сентябре 2025 года украинцам не стоит ожидать изменений в тарифах на коммунальные услуги. Однако цены могут отличаться в зависимости от региона, поэтому стоит внимательно следить за начислениями в своем городе.

Также мы рассказывали, что все здания с централизованным отоплением должны получить индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Их стоимость будет включаться в тариф на транспортировку тепла.