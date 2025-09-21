Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Тарифы на газ в октябре — вырастет ли стоимость топлива

Тарифы на газ в октябре — вырастет ли стоимость топлива

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 11:50
Стоимость газа в этом отопительном сезоне — сколько будет стоить куб с октября 2025
Человек держит платежку и деньги. Фото: Новини.LIVE

В октябре большинство украинцев, которые пользуются газом от компании "Нафтогаз" (а это около 98% всех потребителей), и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр. Такое стало возможным благодаря тому, что компания продлила действие своего тарифного плана "Фиксированный".

О том, что будет с тарифами на газ для бытовых потребителей в октябре 2025 года, сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз".

Реклама
Читайте также:

Что будет с ценами на газ в октябре

В пресс-службе "Нафтогаза" сообщили, что стоимость газа будет оставаться постоянной как минимум до 30 апреля 2026 года. Решение приняли с учетом действующего моратория на повышение тарифов, поэтому газоснабжающая компания, которая входит в Группу "Нафтогаз", продолжает поставлять голубое топливо украинским семьям по неизменной цене.

Возрастет ли стоимость электроэнергии в октябре

Что касается электроэнергии, тарифы для населения также останутся без изменений как минимум до 31 октября 2025 года. Сейчас базовая цена составляет 4,32 грн за киловатт-час.

Абоненты, которые пользуются двухзонными счетчиками, будут платить вдвое меньше ночью — 2,16 грн за киловатт-час. При этом техническое обновление электросети, состоявшееся в июле этого года (переход с напряжения 220 на 230 вольт), не повлияло на стоимость электроэнергии для потребителей.

Таким образом, украинцы могут рассчитывать на стабильные тарифы на газ и свет в октябре и не переживать об их повышении в ближайшее время.

Ранее мы писали, что в сентябре 2025 года украинцам не стоит ожидать изменений в тарифах на коммунальные услуги. Однако цены могут отличаться в зависимости от региона, поэтому стоит внимательно следить за начислениями в своем городе.

Также мы рассказывали, что все здания с централизованным отоплением должны получить индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Их стоимость будет включаться в тариф на транспортировку тепла.

тарифы цены на газ коммунальные услуги Нафтогаз газ
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации