Стоимость электричества с 1 октября — каким будет тариф для украинцев и кто будет платить меньше

Тема тарифов на электроэнергию волнует многих украинцев, ведь цены на товары и услуги постоянно растут. Сейчас в Украине тариф составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч и будет оставаться таким как минимум до 31 октября 2025 года.

О том, что будет с тарифами на электроэнергию в октябре и как украинцы могут уменьшить суммы в платежках за свет, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Сколько украинцы будут платить за электроэнергию в октябре

Сейчас бытовые потребители оплачивают электроэнергию по стандартному тарифу 4,32 грн/кВт-час. Изначально срок действия действующего тарифа должен был завершиться 30 апреля, но Кабмин принял решение продлить его еще на полгода — до 31 октября. После этой даты тариф или пересмотрят, или оставят без изменений.

Как уменьшить суммы в платежках за электроэнергию

В компании Yasno объяснили, что для владельцев двухзонных счетчиков предусмотрен ночной тариф: с 7:00 до 23:00 стоимость остается 4,32 грн, а в ночные часы она снижается вдвое.

Трехзонные счетчики позволяют еще больше экономить, хотя пользоваться ими сложнее:

периоды с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 киловатт стоит 6,48 грн;

промежутки с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 цена составляет 4,32 грн;

в ночное время с 23:00 до 7:00 абоненты платят только 1,73 грн за кВт-ч.

Также снизить платежки помогают льготы. Они предоставляются людям с инвалидностью, участникам боевых действий, пенсионерам в селах и другим категориям. Размер скидки может составлять от 25% до 100% в зависимости от статуса получателя.

Еще один способ экономии — жилищная субсидия. Это адресная государственная помощь для людей, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Субсидия покрывает расходы на управление многоквартирным домом, коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа или твердого и жидкого печного бытового топлива.

Ранее мы писали, что в пресс-службе "Нафтогаза" сообщили, что цена на газ останется неизменной до 30 апреля 2026 года. Это решение обусловлено действием моратория на повышение тарифов, поэтому компания продолжает поставлять газ украинским семьям по стабильной цене.

Также мы рассказывали, что граждане могут потерять право на субсидию из-за переезда, крупных покупок, наличия значительных депозитов, представления ложной информации или смерти получателя. Чтобы избежать проблем, нужно заранее сообщать Пенсионный фонд об изменениях в семье или имущественном состоянии.