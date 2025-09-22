Відео
Головна Економіка Тарифи на електроенергію з жовтня — скільки коштуватиме кіловат

Тарифи на електроенергію з жовтня — скільки коштуватиме кіловат

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 22:12
Вартість електрики з 1 жовтня — яким буде тариф для українців та хто платитиме менше
Електрична лампочка. Фото: Pexels

Тема тарифів на електроенергію хвилює багатьох українців, адже ціни на товари та послуги постійно зростають. Нині в Україні тариф становить 4,32 грн за 1 кВт-год і залишатиметься таким щонайменше до 31 жовтня 2025 року. 

Про те, що буде з тарифами на електроенергію в жовтні та як українці можуть зменшити суми в платіжках за світло, розповідає редакція сайту Новини.LIVE

Читайте також:

Скільки українці платитимуть за електроенергію в жовтні

Наразі побутові споживачі оплачують електроенергію за стандартним тарифом 4,32 грн/кВт-год. Спочатку термін дії чинного тарифу мав завершитися 30 квітня, але Кабмін ухвалив рішення продовжити його ще на пів року — до 31 жовтня. Після цієї дати тариф або переглянуть, або залишать без змін.

Як зменшити суми в платіжках за електроенергію

В компанії Yasno пояснили, що для власників двозонних лічильників передбачено нічний тариф: з 7:00 до 23:00 вартість залишається 4,32 грн, а в нічні години вона знижується вдвічі.

Тризонні лічильники дозволяють ще більше економити, хоча користуватися ними складніше: 

  • періоди з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 кіловат коштує 6,48 грн;
  • проміжки з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 ціна становить 4,32 грн;
  • в нічний час з 23:00 до 7:00 абоненти сплачують лише 1,73 грн за кВт-год.

Також знизити платіжки допомагають пільги. Вони надаються людям з інвалідністю, учасникам бойових дій, пенсіонерам у селах та іншим категоріям. Розмір знижки може становити від 25% до 100%, залежно від статусу.

Ще один спосіб економії — житлова субсидія. Це адресна державна допомога для людей, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Субсидія покриває витрати на управління багатоквартирним будинком, комунальні послуги, придбання скрапленого газу або твердого та рідкого пічного побутового палива.

Раніше ми писали, що в пресслужбі "Нафтогазу" повідомили, що ціна на газ залишиться незмінною до 30 квітня 2026 року. Це рішення зумовлене дією мораторію на підвищення тарифів, тож компанія продовжує постачати газ українським родинам за стабільною ціною.

Також ми розповідали, що громадяни можуть втратити право на субсидію через переїзд, великі покупки, наявність значних депозитів, подання неправдивої інформації або смерть отримувача. Щоб уникнути проблем, потрібно заздалегідь повідомляти Пенсійний фонд про зміни у сім’ї чи майновому стані.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
