Тарифи на електрику, газ та воду — скільки платитимуть українці з 1 жовтня

Жінка рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

Для більшості українців тарифи на комунальні послуги з 1 жовтня залишаться без змін і відповідатимуть рівню попереднього місяця. Однак деякі громадяни можуть отримати додаткові компенсації та підтримку.

Про те, скільки платитимуть українці за газ, електрику та воду з 1 жовтня 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Електроенергія

Кабінет Міністрів ще у квітні 2025 року затвердив постанову, що ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними до кінця жовтня. Таким чином, у жовтні українці сплачуватимуть 4,32 грн за кВт-год. Для тих, хто має двозонний лічильник, "нічний" тариф (з 23:00 до 07:00) становитиме 2,16 грн/кВт-год.

Крім того, з жовтня уряд запроваджує фінансову підтримку у вигляді компенсацій за електроенергію. Держава покриватиме до 300 кВт-год на місяць для мешканців зон бойових дій або тих, хто може опинитися під загрозою.

Сума допомоги залежатиме від кількості членів сім’ї: на кожного нараховується 100 кВт-год електроенергії (432 грн). Максимальна компенсація для одного домогосподарства — 300 кВт-год на місяць (1 296 грн). Виплати почнуть діяти вже з жовтня.

Газ

Для клієнтів Нафтогазу (98%) ціна газу залишиться 7,96 грн за кубометр до травня наступного року, включно з жовтнем 2025 року.

Клієнти інших газопостачальних компаній у жовтні платитимуть від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, залежно від умов річного тарифу. Ціни можуть трохи змінюватися щомісяця через ринкові коливання, але основою залишаються річні пропозиції.

Водопостачання та водовідведення

Тарифи на водопостачання та водовідведення у жовтні не змінюватимуться, тому рахунки будуть такими ж, як у вересні. Окремі регіони можуть запроваджувати локальні зміни, тому споживачам варто уточнювати актуальні тарифи у свого постачальника.

Окрім того, під час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на розподіл газу, централізоване опалення та постачання гарячої води.

Раніше ми писали, що власникам газових приладів радять встановити датчики контролю повітря. Ці пристрої допомагають запобігти вибухам та отруєнням.

Також ми розповідали, що з 1 жовтня 2025 року Пенсійний фонд України почне автоматично перераховувати житлові субсидії для опалювального сезону 2025–2026 років. Проте деяким громадянам доведеться подати заяву повторно.