Тарифы на электричество, газ и воду — сколько будут платить украинцы с 1 октября

Женщина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Для большинства украинцев тарифы на коммунальные услуги с 1 октября останутся без изменений и будут соответствовать уровню предыдущего месяца. Однако некоторые граждане могут получить дополнительные компенсации и поддержку.

О том, сколько будут платить украинцы за газ, электричество и воду с 1 октября 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Электроэнергия

Кабинет Министров еще в апреле 2025 года утвердил постановление, что цены на электроэнергию для населения остаются неизменными до конца октября. Таким образом, в октябре украинцы будут платить 4,32 грн за кВт-ч. Для тех, кто имеет двухзонный счетчик, "ночной" тариф (с 23:00 до 07:00) составит 2,16 грн/кВт-ч.

Кроме того, с октября правительство вводит финансовую поддержку в виде компенсаций за электроэнергию. Государство будет покрывать до 300 кВт-ч в месяц для жителей зон боевых действий или тех, кто может оказаться под угрозой.

Сумма помощи будет зависеть от количества членов семьи: на каждого начисляется 100 кВт-ч электроэнергии (432 грн). Максимальная компенсация для одного домохозяйства — 300 кВт-ч в месяц (1 296 грн). Выплаты начнут действовать уже с октября.

Газ

Для клиентов Нафтогаза (98%) цена газа останется 7,96 грн за кубометр до мая следующего года, включая октябрь 2025 года.

Клиенты других газоснабжающих компаний в октябре будут платить от 7,79 до 9,99 грн за кубометр, в зависимости от условий годового тарифа. Цены могут немного меняться ежемесячно из-за рыночных колебаний, но основой остаются годовые предложения.

Водоснабжение и водоотведение

Тарифы на водоснабжение и водоотведение в октябре не будут меняться, поэтому счета будут такими же, как в сентябре. Отдельные регионы могут вводить локальные изменения, поэтому потребителям следует уточнять актуальные тарифы у своего поставщика.

Кроме того, во время военного положения и в течение шести месяцев после его завершения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на распределение газа, централизованное отопление и снабжение горячей водой.

Ранее мы писали, что владельцам газовых приборов советуют установить датчики контроля воздуха. Эти устройства помогают предотвратить взрывы и отравления.

Также мы рассказывали, что с 1 октября 2025 года Пенсионный фонд Украины начнет автоматически пересчитывать жилищные субсидии для отопительного сезона 2025-2026 годов. Однако некоторым гражданам придется подать заявление повторно.