Газ в квартире — какой прибор советуют установить украинцам

Человек поджигает газ. Фото: Новини.LIVE

Украинским потребителям газа, как тем, кто пользуется баллонами, так и подключенным к трубопроводной системе — рекомендуют устанавливать специальные приборы для постоянного контроля состояния воздуха. Это поможет избежать взрывов и отравлений среди населения.

О том, какой прибор рекомендуют установить дома пользователям газа и сколько это стоит, рассказала пресс-служба газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Какое устройство желательно иметь дома пользователям газа

Речь идет о газовых сигнализаторах, стоимость которых не превышает несколько тысяч гривен. В компании объяснили, что сигнализатор непрерывно отслеживает состав воздуха в комнате, а при обнаружении опасной концентрации газа включается громкая сирена.

Это особенно важно для владельцев квартир и домов, где используется газовая плита, ведь риск утечки существует всегда.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности, чтобы избежать взрыва или отравления", — отметили в Нафтогазе.

Сколько стоит газовый сигнализатор

По данным компании, купить газовый сигнализатор можно по цене от 1 225 до 2 200 грн. Кроме того, устройство можно интегрировать с охранной системой жилья. Это позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и значительно уменьшить риск трагедий.

Стоимость сигнализаторов газа. Фото: скриншот

Сколько будут платить украинцы за газ в октябре

Вместе с этим в Нафтогазе сообщили, что с 1 октября абоненты компании (а это около 98% всех пользователей в Украине) и в дальнейшем будут оплачивать газ по тарифу 7,96 грн за кубометр. Такой тариф установлен в рамках плана "Фиксированный", который продлен как минимум до 30 апреля 2026 года.

Ранее мы писали, что оплата коммунальных счетов является обязательной статьей расходов для большинства украинцев, особенно для пенсионеров с небольшими доходами. Из-за этого возникает вопрос, можно ли не платить за распределение газа, если потребление минимальное или им совсем не пользуются.

Также мы рассказывали, что сейчас в Украине действует мораторий на повышение тарифов для населения на газ, тепло и горячую воду. Поэтому сумма за отопление и в дальнейшем будет зависеть от наличия теплового счетчика и погодных условий.