Вблизи Запорожья сбит российский Су-34
Главная Экономика Когда в Украине старт отопительного сезона и что будет с тарифами

Когда в Украине старт отопительного сезона и что будет с тарифами

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 09:30
Старт отопительного сезона 2025-2026 — что будет с тарифами и когда дадут тепло в дома украинцев
Женщина включает отопление. Фото: Pexels

Во время военных действий в Украине сохраняется мораторий на повышение тарифов для населения на тепло, горячую воду и природный газ. Это означает, что стоимость отопления для потребителей остается неизменной и зависит от наличия счетчика тепла и температуры на улице.

О том, когда в Украине начнется отопительный сезон 2025-2026 годов и вырастет ли стоимость тепла для населения, рассказывает редакция сайта Новости.LIVE.

Читайте также:

Когда начинается отопительный сезон в Украине

Согласно постановлению Кабинета Министров, тепло в дома подают, когда среднесуточная температура в течение трех суток подряд составляет +8 градусов или ниже. Обычно это происходит в середине октября - примерно с 15 числа.

В то же время местные власти могут самостоятельно решать, когда начать или отложить отопительный сезон в зависимости от погоды. Также органы местного самоуправления имеют право подключать к теплу детсады, школы и больницы раньше, чем жилые дома.

Что будет с тарифами на отопление

Правительство подтвердило в письме в Международный валютный фонд, что вопрос возможного повышения тарифов для граждан будет рассматриваться только после завершения войны.

Например, в Киеве тарифы на тепло не меняются с 2019 года. Стоимость одной гигакалории тепловой энергии и дальше будет составлять 1 654,41 грн.

Ранее мы писали, что в Украине планируются серьезные реформы в сфере централизованного теплоснабжения. Привычная для населения система может отойти в прошлое.

Также мы рассказывали, что Кабинет Министров принял постановление о предоставлении гражданам финансовой помощи в форме возмещения расходов на потребленную электроэнергию. Государство будет компенсировать до 300 киловатт-часов ежемесячно.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
