Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Окупанти захопили дитину після розстрілу сім’ї на Донеччині
Головна Економіка Централізоване опалення відходить у минуле — що чекає українців

Централізоване опалення відходить у минуле — що чекає українців

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 12:12
В Україні вирішили відмовитись від централізованого опалення — яку альтернативу пропонує уряд
Людина тримає платіжки та гроші біля батареї. Фото: УНІАН

В Україні готуються до масштабних змін у сфері централізованого опалення. Традиційна система, до якої звикли мешканці, може залишитися в минулому.

Про те, які зміни готують українцям, повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Реклама
Читайте також:

Що таке індивідуальні теплові пункти

Усі будівлі, що підключені до тепломереж, будуть зобов’язані встановити індивідуальні теплові пункти (ІТП). У Міністерстві розвитку громад та територій пояснили, що відповідне рішення вже ухвалив Кабінет Міністрів. 

Нові теплові пункти монтуватимуть безпосередньо у будинках. Вони дадуть змогу регулювати подачу тепла та гарячої води з урахуванням потреб конкретного будинку чи навіть окремих під’їздів.

ІТП працюють за принципом теплообмінників. Вони приймають теплоносій із центральної мережі, після чого "передають" його будинку для опалення та гарячого водопостачання. Такий підхід дозволить мешканцям: 

  • економити ресурси;
  • краще контролювати витрати енергії;
  • уникати перебоїв із теплопостачанням;
  • реально зменшувати рахунки за комунальні послуги.

Чому вирішили перейти на ІТП

Віцепрем'єр-міністр із питань відновлення України та міністр розвитку громад Олексій Кулеба наголосив, що впровадження ІТП позитивно позначиться на якості життя українців і стане ключовим кроком до енергоефективності.

"Сучасні ІТП дозволять людям отримувати якісніші послуги й менше платити, а громадам — зробити систему теплопостачання більш стійкою та енергоефективною. Ми говоримо про масштабне впровадження технологій, які змінюють якість життя українців. Енергоефективність має стати невідʼємною частиною комплексного підходу до формування інфраструктури", — заявив він.

Усі будинки, які нині користуються централізованим опаленням, зобов’яжуть перейти на ІТП. Їхнє технічне обслуговування виконуватимуть теплопостачальні компанії, а витрати на встановлення включатимуться в тариф за транспортування теплової енергії.

Раніше ми писали, що уряд запровадив компенсації на сплату електроенергії. Держава відшкодовуватиме споживання до 300 кВт-год щомісяця.

Також ми розповідали, що клієнти "Нафтогазу" (приблизно 98% користувачів) у жовтні залишаться на тарифі 7,96 грн за кубічний метр газу завдяки продовженню тарифу "Фіксований".

тарифи комунальні послуги опалювальний сезон опалення платіжка
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації