В Україні вирішили відмовитись від централізованого опалення — яку альтернативу пропонує уряд

В Україні готуються до масштабних змін у сфері централізованого опалення. Традиційна система, до якої звикли мешканці, може залишитися в минулому.

Про те, які зміни готують українцям, повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Що таке індивідуальні теплові пункти

Усі будівлі, що підключені до тепломереж, будуть зобов’язані встановити індивідуальні теплові пункти (ІТП). У Міністерстві розвитку громад та територій пояснили, що відповідне рішення вже ухвалив Кабінет Міністрів.

Нові теплові пункти монтуватимуть безпосередньо у будинках. Вони дадуть змогу регулювати подачу тепла та гарячої води з урахуванням потреб конкретного будинку чи навіть окремих під’їздів.

ІТП працюють за принципом теплообмінників. Вони приймають теплоносій із центральної мережі, після чого "передають" його будинку для опалення та гарячого водопостачання. Такий підхід дозволить мешканцям:

економити ресурси;

краще контролювати витрати енергії;

уникати перебоїв із теплопостачанням;

реально зменшувати рахунки за комунальні послуги.

Чому вирішили перейти на ІТП

Віцепрем'єр-міністр із питань відновлення України та міністр розвитку громад Олексій Кулеба наголосив, що впровадження ІТП позитивно позначиться на якості життя українців і стане ключовим кроком до енергоефективності.

"Сучасні ІТП дозволять людям отримувати якісніші послуги й менше платити, а громадам — зробити систему теплопостачання більш стійкою та енергоефективною. Ми говоримо про масштабне впровадження технологій, які змінюють якість життя українців. Енергоефективність має стати невідʼємною частиною комплексного підходу до формування інфраструктури", — заявив він.

Усі будинки, які нині користуються централізованим опаленням, зобов’яжуть перейти на ІТП. Їхнє технічне обслуговування виконуватимуть теплопостачальні компанії, а витрати на встановлення включатимуться в тариф за транспортування теплової енергії.

