В Украине решили отказаться от централизованного отопления — какую альтернативу предлагает правительство

Централизованное отопление уходит в прошлое — что ждет украинцев
В Украине готовятся к масштабным изменениям в сфере централизованного отопления. Традиционная система, к которой привыкли жители, может остаться в прошлом.
О том, какие изменения готовят украинцам, сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Что такое индивидуальные тепловые пункты
Все здания, подключенные к теплосетям, будут обязаны установить индивидуальные тепловые пункты (ИТП). В Министерстве развития общин и территорий объяснили, что соответствующее решение уже принял Кабинет Министров.
Новые тепловые пункты будут монтировать непосредственно в домах. Они позволят регулировать подачу тепла и горячей воды с учетом потребностей конкретного дома или даже отдельных подъездов.
ИТП работают по принципу теплообменников. Они принимают теплоноситель из центральной сети, после чего "передают" его дому для отопления и горячего водоснабжения. Такой подход позволит жильцам:
- экономить ресурсы;
- лучше контролировать расходы энергии;
- избегать перебоев с теплоснабжением;
- реально уменьшать счета за коммунальные услуги.
Почему решили перейти на ИТП
Вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины и министр развития общин Алексей Кулеба отметил, что внедрение ИТП положительно скажется на качестве жизни украинцев и станет ключевым шагом к энергоэффективности.
"Современные ИТП позволят людям получать качественные услуги и меньше платить, а общинам — сделать систему теплоснабжения более устойчивой и энергоэффективной. Мы говорим о масштабном внедрении технологий, которые меняют качество жизни украинцев. Энергоэффективность должна стать неотъемлемой частью комплексного подхода к формированию инфраструктуры", — заявил он.
Все дома, которые сейчас пользуются централизованным отоплением, обяжут перейти на ИТП. Их техническое обслуживание будут выполнять теплоснабжающие компании, а расходы на установку будут включаться в тариф за транспортировку тепловой энергии.
