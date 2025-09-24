В Украине решили отказаться от централизованного отопления — какую альтернативу предлагает правительство

Человек держит платежки и деньги возле батареи. Фото: УНИАН

В Украине готовятся к масштабным изменениям в сфере централизованного отопления. Традиционная система, к которой привыкли жители, может остаться в прошлом.

О том, какие изменения готовят украинцам, сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Что такое индивидуальные тепловые пункты

Все здания, подключенные к теплосетям, будут обязаны установить индивидуальные тепловые пункты (ИТП). В Министерстве развития общин и территорий объяснили, что соответствующее решение уже принял Кабинет Министров.

Новые тепловые пункты будут монтировать непосредственно в домах. Они позволят регулировать подачу тепла и горячей воды с учетом потребностей конкретного дома или даже отдельных подъездов.

ИТП работают по принципу теплообменников. Они принимают теплоноситель из центральной сети, после чего "передают" его дому для отопления и горячего водоснабжения. Такой подход позволит жильцам:

экономить ресурсы;

лучше контролировать расходы энергии;

избегать перебоев с теплоснабжением;

реально уменьшать счета за коммунальные услуги.

Почему решили перейти на ИТП

Вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины и министр развития общин Алексей Кулеба отметил, что внедрение ИТП положительно скажется на качестве жизни украинцев и станет ключевым шагом к энергоэффективности.

"Современные ИТП позволят людям получать качественные услуги и меньше платить, а общинам — сделать систему теплоснабжения более устойчивой и энергоэффективной. Мы говорим о масштабном внедрении технологий, которые меняют качество жизни украинцев. Энергоэффективность должна стать неотъемлемой частью комплексного подхода к формированию инфраструктуры", — заявил он.

Все дома, которые сейчас пользуются централизованным отоплением, обяжут перейти на ИТП. Их техническое обслуживание будут выполнять теплоснабжающие компании, а расходы на установку будут включаться в тариф за транспортировку тепловой энергии.

