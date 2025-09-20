Дрова для отопления — можно ли рубить деревья, растущие на вашей улице

Мужчина режет дерево на дрова. Фото: Pexels

В каждом городе, поселке или селе Украины есть зеленые зоны — деревья и кусты. Некоторые из них находятся в плохом состоянии, а потому во время подготовки к отопительному сезону люди порой задумываются, можно ли срезать их на дрова. Однако этот вопрос четко регулируется украинским законодательством.

О том, могут ли украинцы без разрешения рубить на дрова деревья, растущие рядом с их домом, отмечается в Законе Украины "О благоустройстве населенных пунктов".

Можно ли заготавливать дрова в населенных пунктах без разрешения

Согласно законодательству, все деревья и кусты в пределах населенных территорий находятся под охраной. Исключение составляют лишь насаждения, которые растут в зонах инженерных коммуникаций:

воздушных и кабельных линий;

трансформаторных станций;

других технических объектов.

Здесь срезать деревья разрешается, но только если диаметр ствола не превышает 5 см.

Также рубку могут разрешить во время строительства, проведения ремонтных работ на сетях, ликвидации аварий или для обеспечения доступа солнечного света к зданиям. Кроме того, срезать можно аварийные, старые или поврежденные стихийным бедствием деревья.

Можно ли спилить дерево возле собственного дома

Самовольно удалять зеленые насаждения запрещено. Для этого необходимо оформить ордер, который выдает местная власть после рассмотрения заявления жителя или организации. Решение принимает специальная комиссия с участием представителей сельского, поселкового или городского совета и экологических служб.

Если дерево уже представляет опасность для людей или имущества, его можно срезать сразу. Но после этого все равно придется подать документы и оформить работы официально.

Ранее мы писали, что отопительный сезон в Украине обычно стартует в октябре. Именно поэтому с начала осени люди начинают готовить дрова.

Также мы рассказывали, что во многих селах и городах рядом есть леса или посадки, где можно встретить сухостой или поваленные деревья. Поэтому местные жители нередко задумываются, имеют ли они право брать такую древесину для отопления.