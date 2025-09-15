Видео
Дрова для населения — цена за куб и сколько можно купить

Дрова для населения — цена за куб и сколько можно купить

Дата публикации 15 сентября 2025 16:35
Подготовка к отопительному сезону — сколько стоит куб дров и кому государство компенсирует стоимость топлива
Дрова лежат на земле. Фото: Pexels

Отопительный сезон в Украине, как правило, начинается в середине октября. Поэтому граждане, которые для обогрева используют дрова, с сентября начинают активно заготавливать топливо на этот период.

О том, сколько стоит куб дров в сентябре 2025 года и сколько топлива отпускают в "одни руки", сообщило Государственное предприятие "Леса Украины".

Читайте также:

Сколько стоят дрова для населения и как их приобрести

С приближением холодов в Украине значительно возрастает спрос на дрова. Государственное предприятие "Леса Украины" продолжает поставлять твердое топливо как для населения, так и для социальных учреждений. При этом, несмотря на рост спроса среди населения в осенний период, цены на дрова остаются стабильными.

Дрова считаются социально важным продуктом, поэтому их цена определяется с минимальной наценкой — около 3%. Средняя цена по стране колеблется от 1 000 до 1 200 грн за кубометр с НДС, в зависимости от региона.

Приобрести дрова можно непосредственно в ближайшем лесничестве. Для удобства оплаты каждое лесничество оснащено QR-кодом, что позволяет быстро оплатить без ожидания в очередях финучреждений. Одному лицу разрешается купить до 15 кубических метров дров.

Кому государство будет компенсировать расходы на дрова

С сентября Кабмин будет предоставлять единовременную денежную помощь для приобретения твердого топлива в девяти прифронтовых областях:

  • Сумской;
  • Луганской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской;
  • Николаевской;
  • Днепропетровской.

Право на получение помощи имеют жители территорий в 10-километровой зоне от границы с РФ или линии фронта, а также социально уязвимые категории граждан, такие как многодетные семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры и внутренне перемещенные лица. Сумма помощи для одного домохозяйства составляет 19 500 грн.

Ранее мы писали, что многие украинские населенные пункты расположены рядом с лесами, за которыми часто не ухаживают. Там можно найти сухие или поваленные деревья, а их жители иногда задумываются, можно ли использовать их в качестве дров.

Также мы рассказывали, что в Украине часто появляются самосейные деревья — молодые насаждения растут на обочинах дорог, пустырях или даже на частных участках. Поэтому люди часто спрашивают, разрешено ли рубить такие деревья для собственных нужд.

отопительный сезон цены отопление дрова древесина
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
