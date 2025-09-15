Подготовка к отопительному сезону — сколько стоит куб дров и кому государство компенсирует стоимость топлива

Дрова лежат на земле. Фото: Pexels

Отопительный сезон в Украине, как правило, начинается в середине октября. Поэтому граждане, которые для обогрева используют дрова, с сентября начинают активно заготавливать топливо на этот период.

О том, сколько стоит куб дров в сентябре 2025 года и сколько топлива отпускают в "одни руки", сообщило Государственное предприятие "Леса Украины".

Реклама

Читайте также:

Сколько стоят дрова для населения и как их приобрести

С приближением холодов в Украине значительно возрастает спрос на дрова. Государственное предприятие "Леса Украины" продолжает поставлять твердое топливо как для населения, так и для социальных учреждений. При этом, несмотря на рост спроса среди населения в осенний период, цены на дрова остаются стабильными.

Дрова считаются социально важным продуктом, поэтому их цена определяется с минимальной наценкой — около 3%. Средняя цена по стране колеблется от 1 000 до 1 200 грн за кубометр с НДС, в зависимости от региона.

Приобрести дрова можно непосредственно в ближайшем лесничестве. Для удобства оплаты каждое лесничество оснащено QR-кодом, что позволяет быстро оплатить без ожидания в очередях финучреждений. Одному лицу разрешается купить до 15 кубических метров дров.

Кому государство будет компенсировать расходы на дрова

С сентября Кабмин будет предоставлять единовременную денежную помощь для приобретения твердого топлива в девяти прифронтовых областях:

Сумской;

Луганской;

Донецкой;

Запорожской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской;

Николаевской;

Днепропетровской.

Право на получение помощи имеют жители территорий в 10-километровой зоне от границы с РФ или линии фронта, а также социально уязвимые категории граждан, такие как многодетные семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры и внутренне перемещенные лица. Сумма помощи для одного домохозяйства составляет 19 500 грн.

Ранее мы писали, что многие украинские населенные пункты расположены рядом с лесами, за которыми часто не ухаживают. Там можно найти сухие или поваленные деревья, а их жители иногда задумываются, можно ли использовать их в качестве дров.

Также мы рассказывали, что в Украине часто появляются самосейные деревья — молодые насаждения растут на обочинах дорог, пустырях или даже на частных участках. Поэтому люди часто спрашивают, разрешено ли рубить такие деревья для собственных нужд.