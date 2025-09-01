Почти 20 тыс. грн на дрова — кто и когда получит деньги на этот отопительный сезон

Женщина везет дрова. Фото: УНИАН

Многие домохозяйства Украины используют для отопления в холодное время года дрова, уголь или другие виды твердого топлива. Для его приобретения государство предусмотрело дополнительные выплаты, но получить их смогут не все.

О том, кому государство выплатит почти 20 тыс. грн для приобретения твердого топлива на отопительный сезон 2025-2026 годов, отмечается на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Какую сумму можно будет получить в этом сезоне

Правительство подготовило программу поддержки семей на зиму 2025-2026 годов. Каждое домохозяйство, которое соответствует требованиям, получит 19 400 гривен на закупку твердого топлива — дров, угля, брикетов или пеллетов.

Выплаты предназначены для жителей населенных пунктов вблизи зоны боевых действий. Соответствующее решение принял Кабинет Министров, а финансирование обеспечивают при участии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и благотворительных организаций.

Кто может получить выплаты

Помощь предусмотрена для двух категорий граждан:

Семей, проживающих в селах или городах в пределах 10 км от государственной границы с РФ или возле линии фронта. Главное условие — наличие отопительной системы на твердом топливе. Социально уязвимым семьям из районов, где продолжаются боевые действия, но за пределами 10-километровой зоны. Речь идет о жителях Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.

К социально уязвимым слоям населения относятся:

внутренне перемещенные лица;

многодетные семьи (3 и более детей);

семьи с низким доходом на одного члена семьи;

одинокие матери или родители, которые воспитывают детей самостоятельно;

пожилые люди, особенно те, кто живет сам и не работает;

люди с инвалидностью и их семьи, нуждающиеся в уходе.

Когда и как будут начислять деньги в этом году

Выплаты будут поступать в сентябре-октябре безналично на банковский счет, указанный в заявлении. Подать документы нужно в местном органе соцзащиты. Это может сделать любой совершеннолетний член семьи или представитель по доверенности.

Цель программы — помочь тем, кто больше всего пострадал от войны и имеет ограниченные ресурсы для подготовки к зиме. В Министерстве отмечают, что даже если семья после подачи документов переедет в более безопасный регион, деньги все равно начислят.

Ранее мы писали, что в период действия военного положения в Украине повышение тарифов на отопление запрещено. Размер оплаты за тепло для квартир, как и раньше, зависит от наружной температуры и наличия теплосчетчика.

Также мы рассказывали, что вдоль большинства трасс в Украине растут деревья и кусты, но многие участки заброшены: попадаются поваленные стволы и сухие ветки. С наступлением осени некоторые люди могут захотеть забрать эту древесину на дрова, однако возникает вопрос, разрешено ли это делать.