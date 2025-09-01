Майже 20 тис. грн на дрова — хто та коли отримає гроші на цей опалювальний сезон

Жінка везе дрова. Фото: УНІАН

Багато домогосподарств України використовують для опалення в холодну пору року дрова, вугілля або інші види твердого палива. Для його придбання держава передбачила додаткові виплати, але отримати їх зможуть не всі.

Про те, кому держава виплатить майже 20 тис. грн для придбання твердого палива на опалювальний сезон 2025–2026 років, зазначається на сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Яку суму можна буде отримати цього сезону

Уряд підготував програму підтримки родин на зиму 2025–2026 років. Кожне домогосподарство, яке відповідає вимогам, отримає 19 400 гривень на закупівлю твердого палива — дров, вугілля, брикетів або пелетів.

Виплати призначені для жителів населених пунктів поблизу зони бойових дій. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів, а фінансування забезпечують за участі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та благодійних організацій.

Хто може отримати виплати

Допомога передбачена для двох категорій громадян:

Родин, які мешкають у селах або містах у межах 10 км від державного кордону з РФ або біля лінії фронту. Головна умова — наявність опалювальної системи на твердому паливі. Соціально вразливим сім'ям з районів, де тривають бойові дії, але за межами 10-кілометрової зони. Йдеться про жителів Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей.

До соціально вразливих верств населення належать:

внутрішньо переміщені особи;

багатодітні сім’ї (3 і більше дітей);

родини з низьким доходом на одного члена сім'ї;

одинокі матері чи батьки, які виховують дітей самостійно;

люди похилого віку, особливо ті, хто живе сам і не працює;

люди з інвалідністю та їхні родини, що потребують догляду.

Коли і як нараховуватимуть гроші цього року

Виплати надходитимуть у вересні-жовтні безготівково на банківський рахунок, вказаний у заяві. Подати документи потрібно у місцевому органі соцзахисту. Це може зробити будь-який повнолітній член родини або представник за довіреністю.

Мета програми — допомогти тим, хто найбільше постраждав від війни та має обмежені ресурси для підготовки до зими. В Міністерстві зазначають, що навіть якщо родина після подання документів переїде у безпечніший регіон, гроші все одно нарахують.

Раніше ми писали, що у період дії воєнного стану в Україні підвищення тарифів на опалення заборонене. Розмір оплати за тепло для квартир, як і раніше, залежить від зовнішньої температури та наявності теплолічильника.

Також ми розповідали, що вздовж більшості трас в Україні ростуть дерева й кущі, але багато ділянок занедбані: трапляються повалені стовбури та сухі гілки. З настанням осені деякі люди можуть захотіти забрати цю деревину на дрова, однак виникає питання, чи дозволено це робити.