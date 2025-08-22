Заготівля дров у 2025 — чи можна рубати повалені біля автодоріг дерева

Повалені дерева в лісосмузі. Фото: Pexels

На більшості українських трас уздовж дороги ростуть дерева та кущі. Проте в багатьох місцях вони занедбані — можна побачити повалені стовбури та сухе гілля. З наближенням осені у деяких громадян може виникнути бажання забрати цю деревину на дрова, але чи не порушать такі дії закон.

Про те, хто відповідає за зелені насадження вздовж автошляхів та чи можна рубати на дрова сухостій на цих ділянках, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто доглядає за лісосмугами вздовж доріг

Згідно зі статтею 9 закону України "Про автомобільні дороги", автошляхи загального користування належать до об’єктів, що управляються державою. Вони включають не лише проїзну частину, а й узбіччя, елементи безпеки та зелені насадження. Догляд за цими територіями здійснюють:

Вулиці в містах і селах — місцеві органи влади. Дороги державного значення обслуговують центральні органи виконавчої влади через Служби автомобільних доріг.

Саме ці органи можуть видавати дозволи на проведення робіт, зокрема на вирубку дерев та інші дії щодо зелених насаджень.

Чому не можна самовільно брати сухостій на дрова

Багато водіїв та місцевих мешканців помічають, що лісосмуги вздовж трас захаращені сухими гілками чи поваленими деревами. Здається логічним використати цю деревину для опалення взимку. Але робити це заборонено.

Зелені насадження в межах смуг відведення доріг державного значення перебувають на балансі обласних Служб автомобільних доріг. Догляд за ними здійснюють підрядні організації, з якими укладено договори.

Видаляти аварійні дерева або сухостій мають право лише ці організації. Для цього потрібен лісорубний квиток та оцінка вартості деревини фахівцями. Після цього зрізані дерева списуються з вартості робіт або передаються на баланс Служби автомобільних доріг. Іноді для розчищення завалів залучають підрозділи ДСНС.

Самовільне збирання сухих гілок або стовбурів уздовж трас є порушенням законодавства. Згідно зі статтею 105 Лісового кодексу України, за це передбачена відповідальність. Тому, навіть якщо дерево лежить на землі, забирати його без офіційного дозволу не можна.

