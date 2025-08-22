Заготовка дров в 2025 — можно ли рубить поваленные возле автодорог деревья

Поваленные деревья в лесополосе. Фото: Pexels

На большинстве украинских трасс вдоль дороги растут деревья и кусты. Однако во многих местах они заброшены — можно увидеть поваленные стволы и сухие ветки. С приближением осени у некоторых граждан может возникнуть желание забрать эту древесину на дрова, но не нарушат ли такие действия закон.

О том, кто отвечает за зеленые насаждения вдоль автодорог и можно ли рубить на дрова сухостой на этих участках, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто ухаживает за лесополосами вдоль дорог

Согласно статье 9 Закона Украины "Об автомобильных дорогах", автодороги общего пользования относятся к объектам, которые управляются государством. Они включают не только проезжую часть, но и обочины, элементы безопасности и зеленые насаждения. Уход за этими территориями осуществляют:

Улицы в городах и селах — местные органы власти. Дороги государственного значения обслуживают центральные органы исполнительной власти через Службы автомобильных дорог.

Именно эти органы могут выдавать разрешения на проведение работ, в частности на вырубку деревьев и другие действия в отношении зеленых насаждений.

Почему нельзя самовольно брать сухостой на дрова

Многие водители и местные жители замечают, что лесополосы вдоль трасс захламлены сухими ветками или поваленными деревьями. Кажется логичным использовать эту древесину для отопления зимой. Но делать это запрещено.

Зеленые насаждения в пределах полос отвода дорог государственного значения находятся на балансе областных Служб автомобильных дорог. Уход за ними осуществляют подрядные организации, с которыми заключены договоры.

Удалять аварийные деревья или сухостой имеют право только эти организации. Для этого нужен лесорубный билет и оценка стоимости древесины специалистами. После этого срезанные деревья списываются со стоимости работ или передаются на баланс Службы автомобильных дорог. Иногда для расчистки завалов привлекают подразделения ГСЧС.

Самовольный сбор сухих веток или стволов вдоль трасс является нарушением законодательства. Согласно статье 105 Лесного кодекса Украины, за это предусмотрена ответственность. Поэтому, даже если дерево лежит на земле, забирать его без официального разрешения нельзя.

