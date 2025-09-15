Відео
Головна Економіка Дрова для населення — ціна за куб та скільки можна купити

Дрова для населення — ціна за куб та скільки можна купити

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 16:35
Підготовка до опалювального сезону — скільки коштує куб дров та кому держава компенсує вартість палива
Дрова лежать на землі. Фото: Pexels

Опалювальний сезон в Україні, як правило, розпочинається в середині жовтня. Тож громадяни, які для обігріву використовують дрова, з вересня починають активно заготовляти паливо на цей період. 

Про те, скільки коштує куб дров у вересні 2025 року та скільки палива відпускають в "одні руки", повідомило Державне підприємство "Ліси України".

Читайте також:

Скільки коштують дрова для населення та як їх придбати

З наближенням холодів в Україні значно зростає попит на дрова. Державне підприємство "Ліси України" продовжує постачати тверде паливо як для населення, так і для соціальних установ. При цьому, попри зростання попиту серед населення в осінній період, ціни на дрова залишаються стабільними.

Дрова вважаються соціально важливим продуктом, тому їхня ціна визначається з мінімальною націнкою — близько 3%. Середня ціна по країні коливається від 1 000 до 1 200 грн за кубометр з ПДВ, залежно від регіону.

Придбати дрова можна безпосередньо в найближчому лісництві. Для зручності оплати кожне лісництво оснащене QR-кодом, що дозволяє швидко сплатити без очікування в чергах фінустанов. Одній особі дозволяється купити до 15 кубічних метрів дров.

Кому держава компенсуватиме витрати на дрова

З вересня Кабмін надаватиме одноразову грошову допомогу для придбання твердого палива у дев’яти прифронтових областях:

  • Сумській;
  • Луганській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Харківській;
  • Херсонській;
  • Чернігівській;
  • Миколаївській;
  • Дніпропетровській.

Право на отримання допомоги мають мешканці територій у 10-кілометровій зоні від кордону з РФ або лінії фронту, а також соціально вразливі категорії громадян, такі як багатодітні родини, люди з інвалідністю, пенсіонери та внутрішньо переміщені особи. Сума допомоги для одного домогосподарства становить 19 500 грн.

Раніше ми писали, що багато українських населених пунктів розташовані поруч із лісами, які часто не доглядають. Там можна знайти сухі або повалені дерева, а їх мешканці іноді замислюються, чи можна використовувати їх як дрова.

Також ми розповідали, що в Україні часто з’являються самосійні дерева — молоді насадження ростуть на узбіччях доріг, пустирях або навіть на приватних ділянках. Тому люди часто питають, чи дозволено рубати такі дерева для власних потреб.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
