Підготовка до опалювального сезону — скільки коштує куб дров та кому держава компенсує вартість палива

Дрова лежать на землі. Фото: Pexels

Опалювальний сезон в Україні, як правило, розпочинається в середині жовтня. Тож громадяни, які для обігріву використовують дрова, з вересня починають активно заготовляти паливо на цей період.

Про те, скільки коштує куб дров у вересні 2025 року та скільки палива відпускають в "одні руки", повідомило Державне підприємство "Ліси України".

Скільки коштують дрова для населення та як їх придбати

З наближенням холодів в Україні значно зростає попит на дрова. Державне підприємство "Ліси України" продовжує постачати тверде паливо як для населення, так і для соціальних установ. При цьому, попри зростання попиту серед населення в осінній період, ціни на дрова залишаються стабільними.

Дрова вважаються соціально важливим продуктом, тому їхня ціна визначається з мінімальною націнкою — близько 3%. Середня ціна по країні коливається від 1 000 до 1 200 грн за кубометр з ПДВ, залежно від регіону.

Придбати дрова можна безпосередньо в найближчому лісництві. Для зручності оплати кожне лісництво оснащене QR-кодом, що дозволяє швидко сплатити без очікування в чергах фінустанов. Одній особі дозволяється купити до 15 кубічних метрів дров.

Кому держава компенсуватиме витрати на дрова

З вересня Кабмін надаватиме одноразову грошову допомогу для придбання твердого палива у дев’яти прифронтових областях:

Сумській;

Луганській;

Донецькій;

Запорізькій;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській;

Миколаївській;

Дніпропетровській.

Право на отримання допомоги мають мешканці територій у 10-кілометровій зоні від кордону з РФ або лінії фронту, а також соціально вразливі категорії громадян, такі як багатодітні родини, люди з інвалідністю, пенсіонери та внутрішньо переміщені особи. Сума допомоги для одного домогосподарства становить 19 500 грн.

