Заготівля дров восени 2025 — чи можна рубати на дрова самосійні дерева на земельних паях

Дрова на землі. Фото: Pexels

В Україні явище самосіву дерев є досить поширеним. Майже кожен з нас спостерігав, як молоді дерева з'являються в абсолютно несподіваних місцях. Це може бути на узбіччях доріг, на пустирях, або навіть на приватних земельних ділянках. Тож у людей часом виникає запитання, чи мають вони право вирубувати ці самосійні насадження на дрова. Особливо актуальним це стає, коли самосів набуває масового характеру та поглинає земельні ділянки українців.

Про те, чи можуть українці вирубувати на дрова самосійні дерева на власних земельних ділянках, зазначається в Законі України "Про охорону земель".

Чи можна рубати на дрова самосів на вашій ділянці

Люди, які використовують дрова для опалення, часто цікавляться, чи дозволено вирубувати дерева на власній земельній ділянці або на покинутих полях, що заросли лісом, якщо ці землі за документами належать до категорії земель сільськогосподарського призначення.

Тут головне з'ясувати, які саме самозаліснені землі можна вважати лісами, а в яких випадках вирубка дерев є дозволеною чи навіть необхідною.

Відповідно до закону щодо збереження самосійних лісів, в обласних та районних адміністраціях створюються спеціальні комісії, які відповідають за ідентифікацію таких земель. Місцеві органи влади повинні розглянути відповідні питання та прийняти рішення про визнання ділянки самозалісненою або, за наявності вагомих причин, відхилити таке визнання.

Після того як ділянка офіційно визнана самосійним лісом, вона може бути передана державним або комунальним лісовим господарствам. У такому разі, на дерева, що ростуть на цій ділянці, поширюються ті ж правила заготівлі деревини, що й на звичайні ліси.

Однак, якщо ділянка, що заросла лісом, перебуває у приватній власності, місцева рада не має повноважень самостійно віднести її до категорії самосійних лісів. Таке рішення може прийняти виключно власник цієї ділянки.

Коли українці зобов'язані вирубувати самосійні дерева

Якщо ви є власником земельного паю, на якому самостійно виросли дерева, ви не тільки маєте право, але й зобов'язані їх зрізати. Згідно зі статтею 35 Закону України "Про охорону земель", власники та користувачі земельних ділянок, включаючи орендарів, зобов'язані використовувати земельні ділянки виключно за їх цільовим призначенням. Крім того, вони повинні захищати землю від:

Ерозії. Пожеж. Засмічення. Забруднення. Заростання бур’янами, чагарниками та дрібноліссям.

Це означає, що на землях сільськогосподарського призначення заростання лісом та чагарниками є неприпустимим.

Якщо земля знаходиться у приватній власності або на присадибній ділянці, вирубка дерев здійснюється власником або користувачем земельної ділянки без необхідності сплати відновної вартості дерев.

Тобто, для зрізання дерев у власному саду, на подвір'ї або на землі, яка була виділена як пай і згодом заросла лісом, дозвіл не потрібен.

Якщо ж дерево росте поза межами вашої ділянки, наприклад, за парканом, але заважає вам — необхідно звернутися до місцевої ради. Спеціальна комісія розгляне вашу заяву та прийме рішення щодо можливості його видалення.

