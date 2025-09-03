Заготовка дров осенью 2025 — можно ли рубить на дрова самосейные деревья на земельных паях

Дрова на земле. Фото: Pexels

В Украине явление самосева деревьев является достаточно распространенным. Почти каждый из нас наблюдал, как молодые деревья появляются в совершенно неожиданных местах. Это может быть на обочинах дорог, на пустырях, или даже на частных земельных участках. Поэтому у людей порой возникает вопрос, имеют ли они право вырубать эти самосевные насаждения на дрова. Особенно актуальным это становится, когда самосев приобретает массовый характер и поглощает земельные участки украинцев.

О том, могут ли украинцы вырубать на дрова самосевные деревья на собственных земельных участках, отмечается в Законе Украины "Об охране земель".

Можно ли рубить на дрова самосев на вашем участке

Люди, которые используют дрова для отопления, часто интересуются, разрешено ли вырубать деревья на собственном земельном участке или на заброшенных полях, заросших лесом, если эти земли по документам относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Здесь главное выяснить, какие именно

самозалесенные земли можно считать лесами, а в каких случаях вырубка деревьев является разрешенной или даже необходимой.

Согласно закону о сохранении самосевных лесов, в областных и районных администрациях создаются специальные комиссии, которые отвечают за идентификацию таких земель. Местные органы власти должны рассмотреть соответствующие вопросы и принять решение о признании участка

самозалесенным или, при наличии веских причин, отклонить такое признание.

После того как участок официально признан самосевным лесом, он может быть передан государственным или коммунальным лесным хозяйствам. В таком случае, на деревья, растущие на этом участке, распространяются те же правила заготовки древесины, что и на обычные леса.

Однако, если участок, заросший лесом, находится в частной собственности, местный совет не имеет полномочий самостоятельно отнести его к категории самосевных лесов. Такое решение может принять исключительно владелец этого участка.

Когда украинцы обязаны вырубать самосевные деревья

Если вы являетесь владельцем земельного пая, на котором самостоятельно выросли деревья, вы не только имеете право, но и обязаны их срезать. Согласно статье 35 Закона Украины "Об охране земель", владельцы и пользователи земельных участков, включая арендаторов, обязаны использовать земельные участки исключительно по их целевому назначению. Кроме того, они должны защищать землю от:

Эрозии. Пожаров. Засорения. Загрязнения. Зарастания сорняками, кустарниками и мелколесьем.

Это означает, что на землях сельскохозяйственного назначения зарастание лесом и кустарниками недопустимо.

Если земля находится в частной собственности или на приусадебном участке, вырубка деревьев осуществляется собственником или пользователем земельного участка без необходимости уплаты восстановительной стоимости деревьев.

То есть, для срезания деревьев в собственном саду, во дворе или на земле, которая была выделена как пай и впоследствии заросла лесом, разрешение не требуется.

Если же дерево растет за пределами вашего участка, например, за забором, но мешает вам — необходимо обратиться в местный совет. Специальная комиссия рассмотрит ваше заявление и примет решение о возможности его удаления.

