Дерево соседа нависает над головой — можно ли срезать ветки, которые заходят за забор

Мужчина срезает ветку на дереве. Фото: УНИАН

Многие дачники и владельцы частных домов сталкиваются с проблемой, когда ветки деревьев с соседнего участка нависают над их огородом или двором. Они могут затенять грядки, засорять территорию листьями и плодами или мешать хозяйственным работам. Поэтому возникает логичный вопрос, можно ли их срезать.

О том, можно ли самостоятельно избавиться от ветки соседского дерева, которая заходит за забор, отмечается в 105 статье Земельного кодекса Украины.

По нормам, деревья и кусты нужно высаживать на определенном расстоянии от соседской территории. Для высоких деревьев (более 3 метров) — не менее 4-6 метров, для кустов — не менее 1 метра. Это помогает избежать конфликтов, но если дерево уже растет и его ветви залезают на вашу землю, возникает другая ситуация.

Согласно Земельному кодексу Украины, если ветки или корни с соседнего участка мешают вам — например, затеняют, засоряют территорию или затрудняют уход за ней — вы имеете право их обрезать.

Но важно делать это осторожно, чтобы не повредить дерево, ведь в случае его гибели ответственность может быть на вас. Желательно сначала сообщить соседу и попробовать решить вопрос мирным путем. В большинстве случаев при хороших отношениях договориться не сложно.

Что делать, если сосед не реагирует на ваши замечания

Если владелец участка не реагирует, стоит перейти к официальным действиям. Отправьте заказное письмо с требованием обрезать ветки и установите конкретный срок (например, 30 дней).

Если и после этого ничего не изменится, вы можете срезать ветви самостоятельно. Даже если дерево после этого погибнет, но вы официально сообщили соседу о проблеме, ответственности не будет.

Итак, закон позволяет убирать ветки чужих деревьев, если они заходят на вашу территорию и создают неудобства. Но лучше всего найти мирное решение, чтобы сохранить добрососедские отношения.

