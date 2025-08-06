Паркан сусіда вкрав частину вашої землі — як відновити межі ділянки

Жінки похилого віку на вулиці. Фото: УНІАН

Іноді трапляється, що сусід користується частиною вашої ділянки або повністю захоплює її. Однак, навіть якщо він встановив паркан, який стоїть уже багато часу, це не означає, що він став власником землі. Українське законодавство має правові механізми, які дозволяють вирішити подібні ситуації.

Про те, чи можна повернути незаконно захоплену землю та як це зробити, зазначається у пункті 1 статті 212 Земельного кодексу України.

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Що робити, якщо земельна ділянка захоплена

Згідно із Законом України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", захоплення землі — це коли хтось починає користуватися ділянкою без офіційного дозволу або договору.

Контроль за тим, щоб земля використовувалась правильно, ведуть спеціальні державні служби та місцева влада:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. Виконавчі органи сільських, селищних чи міських рад у межах своїх повноважень.

Чи є відповідальність за незаконне захоплення землі

Відновлення земельної ділянки у придатний стан, що може включати демонтаж будівель та споруд, здійснюється коштом особи чи організації, яка незаконно зайняла ділянку. Повернення землі, зайнятої без дозволу, відбувається за рішенням суду (частина 3 статті 212 Земельного кодексу).

Як пояснили в управлінні Держгеокадастру, якщо ваш сусід незаконно захопив частину вашої землі, слід подати скаргу до Державної служби з геодезії, картографії та кадастру або до виконавчого органу місцевої ради для проведення перевірки та вжиття відповідних заходів.

Якщо мирним шляхом земельну ділянку повернути не вдасться, необхідно звернутися до суду для захисту своїх прав. Відповідно до статті 211 Земельного кодексу України, за самовільне захоплення земельної ділянки передбачена цивільна, адміністративна або кримінальна відповідальність.

Раніше ми писали, що навіть під час жахливих реалій повномасштабної війни знаходяться українці, які й досі слухають пісні російських виконавців. Через це виникає логічне запитання — чи є можливість притягнути до відповідальності сусіда, який у власній квартирі чи будинку вмикає музику артистів держави-агресора.

Також ми розповідали, що чимало мешканців сіл та приватних будинків мають поряд з оселею земельні ділянки, де зазвичай вирощують фрукти та овочі. Проте така потреба є не у кожного власника. Тому часто постає інше питання — чи дозволено передати свій город в оренду іншій особі.