Забор соседа украл часть вашей земли — как восстановить границы участка

Пожилые женщины на улице. Фото: УНИАН

Иногда случается, что сосед пользуется частью вашего участка или полностью захватывает его. Однако, даже если он установил забор, который стоит уже много времени — это не значит, что он стал владельцем земли. Украинское законодательство имеет правовые механизмы, которые позволяют решить подобные ситуации.

О том, можно ли вернуть незаконно захваченную землю и как это сделать, отмечается в пункте 1 статьи 212 Земельного кодекса Украины.

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Что делать, если земельный участок захвачен

Согласно Закону Украины "О государственном контроле за использованием и охраной земель", захват земли — это когда кто-то начинает пользоваться участком без официального разрешения или договора.

Контроль над тем, чтобы земля использовалась правильно, ведут специальные государственные службы и местные власти:

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов в пределах своих полномочий.

Есть ли ответственность за незаконный захват земли

Восстановление земельного участка в пригодное состояние, что может включать демонтаж зданий и сооружений, осуществляется за счет лица или организации, незаконно занявшей участок. Возврат земли, занятой без разрешения, происходит по решению суда (часть 3 статьи 212 Земельного кодекса).

Как пояснили в управлении Госгеокадастра, если ваш сосед незаконно захватил часть вашей земли, следует подать жалобу в Государственную службу по геодезии, картографии и кадастру или в исполнительный орган местного совета для проведения проверки и принятия соответствующих мер.

Если мирным путем земельный участок вернуть не удастся, необходимо обратиться в суд для защиты своих прав. В соответствии со статьей 211 Земельного кодекса Украины, за самовольный захват земельного участка предусмотрена гражданская, административная или уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что даже во время ужасных реалий полномасштабной войны находятся украинцы, которые до сих пор слушают песни российских исполнителей. Поэтому возникает логичный вопрос — есть ли возможность привлечь к ответственности соседа, который в собственной квартире или доме включает музыку артистов государства-агрессора.

Также мы рассказывали, что многие жители сел и частных домов имеют рядом с домом земельные участки, где обычно выращивают фрукты и овощи. Однако такая потребность есть не у каждого владельца. Поэтому часто возникает другой вопрос — разрешено ли передать свой огород в аренду другому лицу.